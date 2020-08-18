劉曉明警告英國：若允建「香港流亡議會」是大錯特錯 將堅決回擊

獲英國政治庇護的前英國駐港總領事館職員鄭文傑報稱組建流亡議會，為港人發聲，中國駐英大使劉曉明回應時表示，有關「議會」是反華組織，若英國允許這些人成立，將是大錯特錯，嚴重破壞中英互信，奉勸英方不要挑戰中國主權、支持反華勢力，否則中方必將堅決回擊。

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劉曉明接受中國的《環球時報》專訪時作上述表示，但昨(17日)天刊出的專訪的提問是指身處英國的前香港立法會議員羅冠聰和鄭文傑「正計畫把倫敦變成香港反對派的活動基地，甚至提出組建“香港流亡議會”」，但羅冠聰昨在個人臉書上作出澄清，他「目前在英國都是以個人身份行事，與其他的港人組織都沒有聯繫，暫時亦沒有計畫加入『流亡議會』之類組織。」他表明，香港的抗爭運動仍在持續，他會集中精神，向國際社會解釋香港情況，然後為香港爭取更好的出路。

鄭文傑上月初接受路透社訪問時表示，有意籌組民間團體「流亡議會」，以支持港人及其民主運動，亦向北京和香港發出信息，民主不必受制於北京。他近日改口稱，成立「影子議會」一事，「十畫未有一撇」，各方尚未詳細討論。

劉曉明向《環球時報》回應「流亡議會」一事時指出，「這樣的組織是以破壞“一國兩制”、分裂中國和推動“香港獨立”為目的的反華組織。如果英國允許這些人建立所謂“流亡議會”，那將嚴重違反尊重國家主權和領土完整的國際關係基本準則，嚴重破壞中英互信，嚴重破壞兩國關係。」他又說，已多次「奉勸」英方，不要挑戰中國主權、支持反華勢力。否則，中方必將予以堅決回擊。

另外，劉曉明再次反駁在聯合國備案的《中英聯合聲明》令中方具有國際義務的說法，他說，《聲明》關於對港基本方針政策是中方單方面政策宣示，不是中方對英方的承諾，更不是所謂國際義務，隨着香港1997年回歸，《聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢，重申英國對回歸後的香港「無主權、無治權、無監督權」，英國若藉《聲明》對香港事務說三道四，是干涉中國內政。

至於中英之間的「黃金時代」能否持續，劉曉明表示，很大程度取決於英方。他形容，對當前中英關係出現的困難和挫折感到痛心，促英方認真反思其對華態度和政策，重申中國發展是機遇，而不是挑戰或威脅。