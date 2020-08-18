台灣駐索馬利蘭代表處正式揭牌

台灣駐索馬利蘭共和國代表處17日舉行正式揭牌儀式，首任代表由原駐沙特阿拉伯參事羅震華出任；儀式上播放了台灣總統蔡英文預錄的祝賀影片；雙方簽署了台索技術合作協議，正式開展台索關係。

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遠在索馬利蘭的揭牌儀式現場，由羅震華及索國外交部長穆雅辛（H.E.Yasin Hagi Mohamoud）共同主持。索國總統府秘書長比勒透過推特分享了揭牌儀式的部分影片，可以看到中華民國國旗在國旗歌中升起。

受邀出席典禮的索馬利蘭重要賓客還包括：索國財政發展部長、計畫與發展部長、中央銀行總裁及移民署長等約五十位索國政要及國會議員，台灣駐索馬利蘭外交團人員也到場觀禮。

蔡英文在現場播放的影片中表示，這是台灣和索馬利蘭間值得紀念的重要時刻，台索邦誼基於自由、民主、正義和法治的共同價值觀，這些價值將彼此凝聚在一起，讓彼此更堅強。

蔡英文說，台灣殷切期盼與索馬利蘭加強合作，共同因應全球挑戰，兩國將共同致力推動的合作領域包括農業、漁業、能源、礦業、醫療衛生、教育及資通訊等，她相信雙方在這些領域都將獲得長足進展，希望兩國的夥伴關係有助於非洲之角的和平、自由與繁榮。

索國外交部長穆雅辛在現場致詞表示，隨着非洲之角、紅海及亞丁灣地區的國際重要性與日俱增，目前是台索兩國在互利互惠基礎上強化雙邊經貿關係的最佳時刻；索馬利蘭與台灣共同篤信自由民主價值，未來將攜手向前邁進。

此外，索馬利蘭駐台代表穆姆德7日已經抵達台，目前在居家隔離中，並籌備開館事宜。他透過推特表示，欣見兩國外長共同主持儀式，索國駐台代表處「很快也將開館」。

針對遠在非洲的掛牌儀式，台灣外交部小編在臉書上寫道：「這塊牌子就寫台灣，沒有多餘贅字 (酥胡~」，引髮網友質疑是不是把「中華民國」當成贅字？台灣外交部發言人歐江安表示，小編使用網絡流行用語「酥胡」也就是「舒服」的意思。她說，外交部對於以台灣名義設處樂觀其成，該部尊重且肯定小編的創意。

淡江大學戰略副教授李大中說，原來，對蔡政府而言，ROC是贅字，國號「中華民國」是贅字，按照外交部的邏輯，原來沒有「中華民國」很「酥湖」。

台灣外交部長吳釗燮日前曾解釋，由於不是正式外交，沒有使用中華民國的名稱，對方也樂意接受台灣代表處的名稱。有8個國家或國際組織在索國設立代表機構，索國也在22國設立代表機構並使用不同名稱。他強調，台灣跟其他國家做法並沒有不一樣的地方。