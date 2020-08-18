港人移台人數上半年倍增 台灣修例堵大陸人藉轉換港澳身分赴台滲透

自從香港的反對修訂逃犯條例運動大受打擊後，港人外流增加，而移民台灣的港人人數，在本年上半年亦大增1.16倍，達到3161人。而為了防止中國大陸人士利用轉換港澳居民身份到台灣，以進行統戰或間諜工作，台灣大陸委員會公布，把須經跨部門審查或拒絕定居申請人士類別的現正任職大陸黨政軍職人士，擴大至曾任職大陸黨政軍職人士，香港和澳門的公務員則不屬於此次修例的主要規範對象。

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台灣內政部移民署15日除了公布上半年香港居民獲居留許可證人數之外，亦公布去年全年港人獲居留許可的人數較2018年增加近四成，達到5858人，是移民署將港澳居留定居人數分列後，錄得最多人數的一年。而以署方公布的兩組數字計算，去年定居台灣的港人，七成半(4394人)是在下半年，即香港爆發反修例運動後申請赴台定居的，他們多以依親、專業及投資申請赴台。

及至17日，台灣陸委會宣布，將加強對赴台定居的陸港澳人士審查，以防範大陸人士以單程證方式轉換為港澳居民身分後再申請赴台定居，然後對台進行滲透、統戰、騷擾，甚或從事間諜行為等。根據修訂後的香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第22條和第30條，原為大陸居民以及現任或曾任職中國大陸黨政軍之港澳居民，申請到台灣居留、定居，須經跨部會聯合審查，以加強安全查核，維護台灣安全。

現行條例已限制「現任職」於大陸地區黨政軍或其他公務機構或其於港澳投資之機構或新聞媒體赴台定居，現時是把「曾任職」中國大陸黨政軍的港澳居民也納入其中。

另據中央社引述陸委會發言人邱垂正報道，港澳政府公務員赴台，台灣政府已有相關機制處理，有關情況都會納入考慮。另據說明，這次許可辦法的修正，是針對涉大陸成分比較高的官員進行規範，如任黨政軍職或出身中國大陸者；至於一般香港及澳門公務人員，不被認為是需強力規範的對象。