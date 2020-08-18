香港民主派議員傾向留守議會作抗爭 有建議藉民調重新授權以定去留

中國人民代表大會常務委員會一周前決定，讓香港本屆立法會繼續履行職責不少於一年，民主派會議昨(17日)午開會討論後發出聲明，指大多數議員傾向留守議會戰線，但會上有兩名本土派議員反對，希望以「總辭」表達反對聲音。民主派議會表示會繼續商討，盡量求同存異、尋求共識。

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立法會現有23名民主派議員在任，僅及否決政府重要議案的三分之一關鍵少數議席的數目，若民主派不是一起延任，將不能保有這關鍵否決功能，只余拖延討論之效。

為探求民意，香港民意研究所正為議員應否延任進行民意調查，結果將於周五(21日)公布。研究所副行政總裁鍾劍華表明，研究樣本是該所「我們香港人」計畫意見群組，非全港性抽樣，故此誤差會較大，但仍具參考價值。他續稱，如果有關民調有壓倒性結果，並跟議員決定不相符，那議員將難以不回應及解釋。

傾向留守議會的民主黨主席胡志偉今早在電台節目中解釋，留守議會可拖延惡法或具爭議的撥款申請獲得通過，以免政府為所欲為；他反問，假若民主派議員棄守議會，社會是否願意承擔政府藉機讓只有建制派的立法會通過不可修補或不可改變的法例的風險和責任。

對於《基本法》規定，議員任期是四年，延任一年並未獲得選民授權的質疑，胡志偉表示，這是衡量兩害之間所作選擇，如果選民不認同民主派留守的決定，可以在未來的選舉中以選票表達意向。

同樣傾向留守議會的公民黨黨魁楊岳橋亦在節目中解釋，指在民主運動中，國際、街頭及議會同等重要，在議會中爭取仍有價值，以免議會失去制衡及反對聲音。

另一方面，反對留守議會的人民力量議員陳志全堅持全體民主派議員抵制議會，並在臉書上發帖，指已在個多星期前，將臉書專頁名稱中的「議員」二字刪去；而反對的朱凱迪亦在臉書上指出，集體抵制可以產生政治張力，向國際社會表明香港的問題未解決，加大恢複選舉的壓力。

朱解釋，中共容許被取消參選資格的四名議員延任，是想引誘民主派接受「以委任取代選舉」，對外「粉飾太平」，實質是請君入甕；他強調，延長一年的議員任期已超越2016年選舉的選民授權，違反了代議民主的原則；如果民主派繼續擔任議員，將「擡不起頭做人」，並會激起民主陣營的分裂。

他補充，社會上對民主派去留意見紛紜，支持舉行民調或公民投票來重新獲得市民授權，並可藉此展開宣傳和辯論，深化市民對民主運動的認識。

中國人大常委會11日通過有關《全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定》，以解決港府推遲立法會選舉一年出現的真空期問題。