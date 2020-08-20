台灣外交部：「一索」和「一中」原則一樣可笑而荒謬

台灣駐索馬利蘭代表處日前揭牌，與索馬利蘭存在主權爭議的索馬里聯邦政府發表聲明，譴責台灣與索馬利蘭發展關係，侵犯索馬里的領土完整與國家主權；中國外交部也立即發出聲明，聲援索馬里。台灣外交部發言人歐江安今天(20日)響應表示，「一索」和「一中」原則一樣可笑而荒謬，她認為索馬里是受到中國影響才發出聲明。

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中國外交部發言人趙立堅19日針對索馬里發表譴責台灣侵犯領土的聲明表示，民進黨當局妄圖在國際上搞分裂活動，絕不會得逞，也必然遭國際社會唾棄。世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。他奉勸有關方面，不要心存僥倖，逆潮流而動挑戰一個中國原則只會引火燒身，自食其果。

台灣外交部發言人歐江安回應表示，台灣是台灣，從來不是中華人民共和國一部分；中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權在國際間代表台灣人民，更無權干涉台灣與其他國家發展關係。對於中國政府動轍以虛構的「一中原則」打壓他國與台灣交流互動，外交部強烈譴責。

歐江安指出，中國政府剝奪自由、迫害異己、侵犯人權的作為，才應當受國際社會唾棄。

歐江安說，索馬利蘭從1991年宣布獨立以來，已經舉行過三次總統選舉，是穩定的民主政體。台灣與索馬利蘭同為民主自由國家，理念一致，雙方基於多年友誼，及共享自由、民主、公義及法治等價值，因此決定互設代表處，進一步深化雙邊合作。

歐江安說，台灣與索馬利蘭發展關係，和已經在索馬利蘭設代表處的英國、丹麥、衣索比亞、土耳其、吉布提、加拿大、歐盟及聯合國等國際社會成員並無不同，中國及索馬利亞政府無權置喙。-

台灣外交部說，台灣將繼續與理念相近國家緊密合作，並歡迎任何愛好自由、民主的國家與台灣發展實質友好關係。