立法會申請前議員梁頌恆破產 成功將令梁失參選資格

因宣誓而被褫奪立法會議員資格的梁頌恆，早前被裁定要全數向立法會交還合共93萬港元(下同，摺合約10.1萬歐元)的薪酬、津貼及訟費，立法會行政管理委員會昨日入稟高等法院，向梁頌恆提出破產申請，案件排期12月2日審理。這是香港回歸以來，立法會行管會首次向前任議員提出破產申請，若法庭裁定梁頌恆破產，梁將失去參選議員資格。

廣告 繼續瀏覽後續

「青年新政」的梁頌恆和游蕙禎在2016年9月當選為立法會議員，於10月宣誓就任時因內容問題不被接納，並觸發中國人民代表大會常務委員會釋法，二人被褫奪議員資格。他們於翌年8月向終審法院就被褫奪資格提出上訴，但被駁回，立法會遂向二人追討186萬元薪津和訟費。法庭早前裁定，二人須各自交還93萬元予立法會，當中9.5萬元為立法會議員酬金，餘下83.4萬元為行管會預支給議員的營運資金。

身兼行管會主席的立法會主席梁君彥7月時表示，行管會已透過律師響應游蕙禎的還款建議，希望達成協議，梁頌恆則未有理會行管會的追討，故決定提出破產呈請。

根據《立法會條例》第39條(1i)款，未獲解除破產令或在過去5年內未向債權人還款或達成債務重整協議者，將喪失獲提名為候選人或當選為議員。

人大常委會就宣誓釋法後，梁國雄、羅冠聰、姚松炎和劉小麗等四名議員亦於2017年7月被取消議員資格，四人亦分別被立法會行管會追討由270萬元至310萬元不等的薪津，總額達1200萬元。四人以事件屬政治打壓而拒絕支付，爭議持續半年後，以政務司長張建宗向立法會提供一旦未能追討全部薪津的可行撇帳方法後，立法會只追討各人19萬至31萬元預支的營運資金告終。