國安法毀1/3香港移交逃犯協議 港府強烈譴責美方叫停 專家憂港成逃犯天堂

對美國宣布暫停或終止與香港的移交逃犯等三項雙邊協議，港府予以強烈譴責，並按北京政府指示，暫停履行與美國移交逃犯及刑事司法互助協議。有關決定意味五眼聯盟成員國和德國均已與香港停止移交逃犯協議，佔香港已生效的移交逃犯協議的三分之一，法律學者和專家表示，這是相關國家憂慮港區國安法削弱香港人權和法治保障的表態，專家憂慮，結果恐令香港成為逃犯天堂，亦可能削弱香港國際金融中心的地位。

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在港區國安法生效前，香港與19個國家有逃犯協議，另與法國已簽署協議而未生效，在去年香港修訂逃犯條例時，各國未有叫停協議，但在港區國安法生效後，加拿大率先叫停協議，其後澳洲、英國、新西蘭和德國先後叫停協議，而法國亦中止批准程序，連同昨(20日)天叫停協議的美國，使香港回歸以來簽訂逃犯協議的國家少了三分之一。

港府數據顯示，美國是五眼聯盟成員國中，與香港有最多逃犯移交的國家，回歸至今，美國向香港移交了23名逃犯，而香港則移交了69及逃犯到美國，其次移交逃犯數量最多的，是澳洲和加拿大。香港回歸23年來，共向五國移交95名逃犯，而五國則向香港移交了63名逃犯。

曾任律政司高級助理刑事檢控專員的資深大律師白孝華(Michael Blanchflower)向傳媒表示，美國叫停移交協議十分關鍵，因為其涉及的數量最多，而各國先後在港區國安法生效後叫停協議，反映各國藉此表達國安法對香港人權保障和法治的憂慮。

他續稱，五眼聯盟成員國都是受港人歡迎和香港疑犯最有機會逃去的地方；另一方面，香港亦會成為這些國家的罪犯的避風港。

此外，香港大學法律學院教授陳文敏亦指出，現時的移交逃犯主要涉及「洗黑錢」和販毒，部分國家更稱香港為「洗黑錢中心」，如多國停止移交逃犯協議，將影響國際對港金融體系的信心。

不過，港府的聲明與專家意見不同。港府聲明除了強烈譴責美國單方面叫停雙方經談判達成的協議，是不尊重雙邊主義和將司法合作政治化之外，更強調多年來，港府向美國移交的逃犯多於對方移交給香港的，預料暫停協議對美國執法影響更大。

中國外交部發言人趙立堅亦表示，香港事務屬中國內政，外部勢力無權干預，敦促美方糾正錯誤決定；對於多國停止與香港移交逃犯，趙立堅指責有關國家以政治私利出發，形容若外國想藉制裁措施迫使中國政府改變有關立場，「是白日做夢」。

而屬於建制陣營的資深大律師兼行政會議成員湯家驊亦指出，美國叫停協議對香港影響不大，因為香港移交他國的逃犯更多，他更質疑香港會因此實時變為逃犯天堂的說法。但他承認，多國中止移交協議會令人有負面觀感，建議港府多宣傳香港司法獨立。

除移交逃犯協議外，美國20日叫停的，還有移交被判刑人的協議和對得自船舶的國際營運入息給予課稅寬免的協議。港府發言人指出，美國撤銷協議將增加航運公司的營運成本，尤其美國公司須雙重繳稅，形容做法是「害人害己」，但另一方面，香港公司相關船運收入則受惠於在港免稅的安排，僅須向美國政府繳稅。

美國總統特朗普上月簽署行政命令，終止香港特殊待遇地位後，已作出制裁11名中港官員和禁止港貨使用「香港製造」卷標，最新是叫停上述三項雙邊協議。