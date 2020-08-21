民主派改以民調結果定是否留任立法會 稱望團結防分裂

香港政府今日刊憲，指明新一個立法年度將於10月14日開始，而日前表示「大多數傾向留守議會」的民主派，在本土派和網民堅持「總辭」的情況下，改稱願意按民意調查決定是否接受留任立法會一年。民主黨和公民黨議員表示，希望藉此團結泛民力量。而曾表示不留任的陳志全和朱凱迪則歡迎兩黨的行動，並同意若民主派全部服膺民調結果，會接受民調約束。

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不過，同屬民主派的會計界立法會議員梁繼昌本周進行的業界調查顯示，逾一千五百名會計界人士中，五成二的選民支持他延任議員一年，但非選民則較多反對他延任，兩者合計，有50.7%會計界人士支持他延任。梁繼昌表示，會嘗試與其他民主派議員尋求共識。

改以民調定去留的民主黨，昨(20日)午宣布，會委託有公信力的獨立民調機構在9月30日前進行全港性和科學的民調，並會服膺於民調結果。而在進行叱調前，會舉行最少一場辯論，讓主張去留的雙方闡述理據，令公眾作出決定前能理解去留凡利弊。公民黨隨後亦表示會服從民調結果。

民主黨主席胡志偉解釋，民主黨為免立法會出現真空而決定接受延任，但表態後，坊間有強烈意見質疑議員延任的民意基礎，故此決定以進行民調定去留。該黨另一議員林卓廷和塗謹申亦表示，去留爭議令民主陣營的團結出現裂痕，希望透過市民抉擇停止爭拗，讓各方服氣，並強調團結十分重要。

同樣改變態度以民調結果定去留的公民黨，其黨魁楊岳橋今早在電台節目中形容，主張去與留的意見各有道理，情況一如英國脫勾爭論，故期望透過民調尋找主流意見，認為這是最好和有公信力的做法。另外，譚文豪議員表示，雖然該黨認為應該留任，但選民四年前投票給他們的授權，限期只到9月底，若要延任，更合理是看選民意願，藉民調重新取得授權。

香港本土毛孟靜表示，會跟從民調結果，但現時民間正反意見各半，憂慮民調結果顯示正反差距小，屆時民主派會更分裂。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強亦對民調能令主流民主派和抗爭派走向團結並不樂觀，他更指出，一旦民調結果令民主派棄守議會，將是建制派樂見的結果。不過，該校同系副教授馬岳則認為，以民調定去留可以緩和民主派的內部矛盾。

建制方面，早已表明留任風波會令民主派出現分歧的中國港澳研究會副會長劉兆佳表示，民主派是否留任，北京政府共在在意，相反，北京政府更着意是次民調結果反映的民意是否趨向務實和溫和，因為這會令北京對香港政治形勢的分析更樂觀。

港府上月底決定，因應疫情推遲立法會換屆選舉一年，中國人大常委會於本月11日通過決定，讓現屆立法會議員繼續履行職責不少於一年來填補立法會真空。