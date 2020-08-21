美國海關因涉嫌強迫勞動而扣押台灣大旺漁船

就在全球輿論聚焦中國新疆維族族人被強迫勞動之際，綠色和平台灣辦公室呼呼籲關注台灣遠洋漁業作業中存在的強迫勞動現象。據透露，美國海關暨邊境保護局（Customs and Border Protection, CBP）因懷疑台灣權宜船大旺 有強迫勞動的跡象而於本月18日扣押了該漁船所有貨物，這是繼和春61號以及漁隆 2 號 兩艘漁船之後，台灣漁船再次遭到美國海關的扣押。美國政府要求魚類產品進口商在三個月內提供相關證明，說明其商品並非透過強迫勞動所得，海關在檢視後將決定商品是否可進入美國市場。

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綠色和平東南亞辦公室去年12月9日在國際人權日的前夕公布了一份有關海上強迫勞動的調查報告，報 告指出，34名印尼籍漁民指控13艘遠洋漁船對職工涉嫌欺騙，實施暴力，剋扣工資，扣留護照以及超時工作等等。這13艘遠洋漁船中有五艘為台灣籍漁船，七艘為中國大陸的漁船，另有一艘掛籍斐濟。報告認為全球的遠洋漁業中普遍存在勞動剝削，關鍵在於當地政府缺乏明確勞動法規，船籍國對外籍員工的勞動保障更是嚴重不足。

遠洋漁業中存在的強迫勞動問題日益引發關注，美國與歐盟過去就曾經對泰國以及發出黃牌警告，去年泰國當局修改法令採納了保障漁民權益的國際公約之後，歐盟才解除黃牌警告。而美國政府這繼續因泰國水產涉嫌強迫勞動而取消對水產品的稅務優惠。台灣行政院去年去年也將相關公約納入台灣立法，綠色和平認為此舉將有助於提高外籍漁民的勞工保障。

據透露，這次被發出暫扣令的大旺漁船，在今年疫情期間曾經返回台灣港口，船上漁工曾經向「外籍漁工保障聯盟」求助，聲稱曾在船上遭受強迫勞動，為此，包括綠色和平在內的「外籍漁工保障聯盟」，曾經召開聯合記者會，呼籲台灣政府加於關注。