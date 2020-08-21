許勝雄暫代海基會張忠謀施振榮是新任董事長考慮人選

海峽交流基金會副董事長、金仁寶集團董事長許勝雄確定代理海基會董事長一職，針對這項人事案，大陸委員會發言人邱垂正2020年8月20日表示，陸委會早在8月6日便已核定。

原海基會董事長李大維轉任總統府秘書長後，台灣總統蔡英文已委請現任海基會副董事長許勝雄代理董事長職務。知情人士透露，蔡英文是要藉由許勝雄的代理，釋出藍綠合作、兩岸和緩的訊息；另，曾任APEC總統特使的企業家張忠謀、施振榮，傳出是新任海基會董事長的考慮人選。

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聯合報引述知情人士表示，兩岸對立情勢升高，如果能在海基會人事稍放低姿態，有助蔡政府處理兩岸事務。曾任APEC總統特使的民間企業家確實是考慮人選，內部討論時首先被點名的是張忠謀，但相關人士曾提醒，張忠謀有美國籍，可能把兩岸問題複雜化；此外，近年曾擔任APEC特使的民間企業家還有施振榮。

奉命代理海基會董事長的許勝雄說，他只是短時間代理，他沒有被賦予什麼任務，僅單純妥善處理好行政工作；至於新任海基會董事長人選，應該在兩、三個月內就會解決。

台灣媒體日前曾披露，立法院前院長王金平將出任海基會董事長，但王金平立即表示，是「空穴來風」，台灣總統府也嚴正否認。為杜絕揣測，台灣總統府提前公布了海基會董事長將由許勝雄代理的人事案。

國民黨團書記長林奕華說，兩岸關係急凍，誰接海基會董事長都很難改變現行海基、海協兩會斷訊現況。國民黨立委陳玉珍說，許勝雄是傑出企業家，如果代理期間能獲得蔡總統充分授權，或許能在促成民間交流扮演一定角色，但兩岸能否有實質交流，關鍵還是上位的陸委會與國台辦，甚至雙方政府能否破冰。

海基會前董事長李大維轉任總統府秘書長後，國台辦旗下的「中國台灣網」本月5日曾發出「不承認九二共識，誰做海基會董事長都一樣」的評論文章，內容提到，蔡政府現行政策如果不改變，找神仙來掌海基會，兩岸關係也無法「重開機」。