香港7月基本通脹率跌至0.2% 港府罕發留意通縮風險警告

受到武漢肺炎疫情衝擊，香港最新的7月消費物價指數（CPI）按年跌2.3%，是自2017年2月以來首次錄得跌幅。2020年8月11日攝於香港

受到武漢肺炎疫情衝擊，香港最新的7月消費物價指數（CPI）按年跌2.3%，是自2017年2月以來首次錄得跌幅，若剔除港府一次式紓困措施的影響，7月基本通脹率更低見0.2%，是十年半以來的低位。港府罕有提出警告，指當局會留意通縮風險。

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港府昨(20日)午公布消費數據，總合今年首七個月的整體通脹率為1.1%，基本通脹率則為2.1%。

港府指出，7月物價指數下跌，主要是政府代繳該月的公營房屋租金，以及房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二的租金，若剔除政府一次性紓困措施影響，綜合消費物價指數在上月按年升幅（即基本通脹率）僅0.2%，較6月份的1.2%為低。發言人解釋，這主要是外出用膳費用十六年半以來首次下跌以及本地交通費用跌幅擴大所致。兩者的跌幅分別是1.1%和3.7%。

自7月出現第三波疫情後，港府於7月中實施多項禁令，包括食肆晚市及凌晨禁堂食措施，「限聚令」亦收緊至僅可兩人同行，相信這是市民減少出行和外出用膳的原因。

港府發言人更罕有在在新聞稿中表示，港府將會繼續留意通脹情況和「通縮風險」，因為環球及本地經濟狀況低迷，相信今年餘下時間內，外來及本地將維持輕微的價格壓力。翻查資料，香港在回歸後國為金融海嘯而連續五年出現通縮，直至2004年7月，消費物價指數(CPI)才出現增幅，即通脹重臨。到了2009年，香港迎來第二次通縮，但為期只有五個月。若稍後香港出現通縮，則會是回歸以來第三次。

不過，銀行大中華區首席經濟師楊宇霆指出，定義通縮時，一般會撇除食品及能源的核心CPI，故香港不能視為出現通縮。他更相信，香港不會出現如日本般的長期通縮。