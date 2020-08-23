中港官員受美國金融制裁 中資銀行或可幫忙解決

美國宣告制裁11名香港官員及中國涉港官員，許多在美國有業務、或業務過程需要使用美元結算的金融機構，可能會因此以避免風險為由，拒絕向這些受制裁的官員提供服務。但中國銀保監會對此表示，堅定支持中資金融機構依法合規開展業務，為包括香港公民和企業在內的所有客戶提供良好的金融服務。

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美國國務院和財政部宣布的制裁規定，銀行不得與受制裁的個人開展業務，否則可能受到處罰，危及進入美國金融體系的渠道。對此，在香港經營業務的中國大型國有銀行據報已採取臨時措施。對於美方的制裁，在制裁名單上的香港特首林鄭月娥8月17日接受採訪時首度承認，制裁為她個人帶來少許不便，例如在使用美國公司提供的財務服務和信用卡時受限制，但她不會被制裁嚇倒，而且還“感到光榮，在這歷史時刻獲得中央政府信任，去實施香港國安法”。她還表示：“對於一些無理手段，香港必須要硬起來，我們不能怕。”

中央社報道， 針對美國制裁帶來的金融障礙，中國金融時報22日引述中國銀監會發言人表示，堅定支持中資金融機構依法合規開展業務，為包括香港公民和企業在內的所有客戶提供良好的金融服務。中國銀監會發言人還表示，目前，香港金融市場總體運行平穩，聯繫彙率制度基礎穩固，這也反映出國際市場對香港充滿信心。中國大陸是香港繁榮穩定的堅強後盾。銀保監會堅信，香港的國際金融中心地位不但不會削弱和動搖，而且未來還會更加繁榮與穩固。

銀保監會指，香港事務是中國內政，香港的經濟、金融活動由特區政府管轄，任何外國政府無權插手。對於中國銀保監會官員此時提出的保證，外界認為有警惕中資銀行、對外喊話提振信心的作用。

兩周前，彭博社曾報導，在香港經營業務的中國大型國有銀行正在採取臨時舉措，包括對受制裁官員開設新帳戶態度謹慎、部分原先可以立即處理的一些交易現在必須經過合規部門的審批等。這些都是為了遵守美國對香港官員實施的制裁，以保障其重要的美元融資管道和海外網絡。