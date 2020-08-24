港貨標“中國製造”獲緩期  港商欲加香港二字被拒

香港當局8月24宣布，輸美港貨改貼“中國製造”標籤獲准延期45天，將原定的9月25日延後到11月9日。有香港企業詢問美國海關是否可標註“中國香港製造”，美方認為不妥。

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香港政府表示，美方是在業界的要求下，同意延期45天給港貨貼“中國製造”標籤。據香港電台說，之前有香港中小企業表示，他們曾聯絡美國海關，詢問能夠改用“中國香港製造”的標籤，但對方答覆，如果標示“中國香港”會令消費者混淆，並非合適的做法。

據路透社報道，香港商務及經濟發展局長邱騰華今天在一個網上研討會上宣布了輸美港貨標註“中國製造”獲 45天緩期的消息。他稱美國這個政策既無必要，也沒理由。目的是打擊香港獨特的單獨關稅地位。他並譴責“美國”要讓Made in Hong Kong（香港製造）在消費者眼前消失，這是野蠻的行為。”

他續稱，美國的做法明顯與一貫以來的產地來源規定倒行逆施，會令世界貿易組織（WTO）其他成員感到混亂；香港必須要爭取其在WTO中應有的利益，亦要爭取大家在世界舞台中要守規矩。

隨着國安法在香港實施，美國在宣布取消香港最優惠待遇後，於本月稍早發布通知，要求在9月25日後，出口美國的香港製造商品必須貼上“中國製造”的標籤。之前美國已確定香港“不再具有足夠的“自治權”來支持其獲得與中國大陸不同的對待”。

香港工業總會主席葉中賢表示，美方不時說中美“脫鉤”，但其實美國對中國及香港在貿易方面的重要性已逐漸減弱。他指出，中國最大的貿易夥伴是東盟，然後是歐美；而香港的最大貿易夥伴是中國，然後是東盟、歐盟及美國。

該報道說，自全球爆發新冠病毒疫情以來，今年頭七個月，香港國際機場的客運量同比下跌了81.2%，貨運量則下跌了9.7%。