視全民病毒檢測形同信任公投 黨媒抨擊香港有人污衊抹黑

香港特區政府在北京支援下，決定在9月1日開展全民病毒檢測，由於有廣泛傳聞指檢測樣本資料將轉交中央，加上不少專家批評這次計畫由於欠缺針對性，等同“浪費子彈”，到底有多人自願接受檢測，等同對政府信任的一項公投。人民日報23日為此更發表評論，抨擊“藉機污衊、抹黑，企圖阻礙抗疫，就是站在750萬香港市民的對立面”。

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負責統籌全民免費自願檢測計畫的公務員事務局局長聶德權，昨日（23日）出席一個電視台節目時重申早前特首林鄭月娥對外界傳聞的反駁，強調檢測樣本一定會留在香港境內，當局會於計畫完成後一個月銷毀所有樣本。

聶德權同時表示，政府正物色檢測場地，場地內會有適當分隔，設有不同區域分隔等候檢測及正在採樣人士，負責採樣人員亦有合適裝備，目前約3000名醫護表示會協助檢測工作。

人民日報對香港全民檢測的成敗表達關注並發表評論，文章表示，大規模檢測需要以雄厚的物質基礎和醫療資源作為支撐，認為香港在人手和設施方面相對匱乏，中央應香港請求進行支援，派出檢測隊赴港協助檢測，推出支持香港抗疫，體現中央對香港的關懷和支持，表達內地人民對香港同胞的深厚情誼，祖國內地是香港戰勝疫情的底氣和靠山。根據報道，大陸派港的檢測隊人數約600人。

人民日報的評論又指出，在這樣的情況下，誰再藉機對內地支援和社區普檢進行污衊、抹黑，企圖阻礙抗疫，就是站在750萬香港市民的對立面，是對香港未來和市民福祉的背叛，呼籲市民積極參與檢測。

然而不少專家對全民檢測的成效均存懷疑。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良23日批評港府的全民病毒檢測，由於欠缺針對性，等同“浪費子彈”。

何栢良認為，目前防疫工作上仍有漏洞，他對全民檢測計畫在防疫角色上抱有很大疑問，他說，大陸城市並非以全民檢測，而是以“早診斷、早隔離”方式，讓疫情在短時間內控制下來。

何栢良表示，以政府早前在慈雲山的檢測計畫為例子，當區檢驗4萬個樣本，但陽性結果數字非常少，估計縱使全民自願檢測兩周做到數百萬個樣本，尋找到的陽性個案不會有政府推算的數字般多。

何栢良建議港府倒不如利用增加的檢測數量，為入住公立醫院的全部病人做病毒檢測，並為老人院舍員工及醫管局前線員工進行循環檢測，有關成效會較為低無險、無病徵的市民大眾做檢測為佳，又形容“無針對性就是浪費子彈”。