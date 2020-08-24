香港：歌手隱瞞病情獻唱江湖流水宴 大佬中招四大幫派人人自危

一名專門在酒樓宴會獻唱的業餘女歌手，隱瞞感染武漢新冠狀肺炎，仍出席綽號“百花蛇”的水房元老陳志強擺設一連數日流水式的江湖壽宴，根據蘋果日報報道，陳事後證實受到感染而確診，一度需要入院多天。 由於應邀出席陳的壽筵者，包括香港著名的四大江湖社團代表人物，報道指現時可說是人人自危的局面。

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根據報道，始作俑者的女歌手“小雪BB”也曾在“慶（香港）回歸”的宴會上獻唱，她不但唱歌時脫下口罩，還跟出席者一起近距離載歌載舞。報道指，“小雪BB”在發病前10天，至少兩次參加水房元老百花蛇旗下百樂門酒樓舉行的流水式“江湖壽宴”，其中一次更在其發病前兩天。

蘋果日報報道指，“百花蛇”陳志強過去不時為身邊好友舉辦生日會，但因應疫情有關活動年初已暫停。惟至7月疫情稍緩，遂於其尖沙嘴南洋中心的百樂門酒樓一連多天舉行“七月之星”生日會，每日的壽宴主角不同，由7月7日至14日都有不同主題，其中10日的主角是其好友芬姐。蘋果日報從小雪BB好友提供的相片可見，她分別出席7月7日及14日的聚會，其中7日的生日會上，她也有脫下口罩與好友合照，並載歌載舞。

報道指，芬姐的壽宴筵開至少10席，到賀人數過百，加上壽宴女主角芬姐，正是人稱“江湖阿嫂”，其夫是活躍石硤尾的14K猛人“大眼”，甚具江湖地位，因此四大幫派中多名猛人均給面子出席，包括14K元老蕭華、黃氏家族黃桂強、水房白紙扇“業仔”、勝和元老雞腳黑，以及“賊王”張子強結拜兄弟、14K“搞事雄”都是座上客。

惟其後陳志強於7月25日不適入院，並確診武漢肺炎，由於有消息稱其妻、芬姐及老友阿光亦先後確診入院，令其身邊朋友非常擔心，引起江湖間一陣騷動，有人擔心自己成為“江湖群組”一員，急急做深喉唾液測試，亦有人入住酒店及賓館自我隔離，人心惶惶，有出席者希望衞生署能查找相關病毒鏈，讓接觸者儘早隔離，以免一傳十，十傳百，有更人批評小雪隱瞞染疫做法自私。

而當日有份出席壽宴的藝人範振鋒接受蘋果日報訪問時直言，先後做過3次檢測，報告亦為陰性，故相信與壽宴無關。對於陳志強確診，他說自壽宴後都沒與他見面，但收到其訊息得知他確診，並已入院治療，甚為憂心。

蘋果日報記者曾致電陳志強，當時他正在醫院接受治療，年屆70歲的他聲音顯得有點氣若猶絲，但他自言精神尚算不錯，並回應稱：“多謝關心，我沒發燒，沒什麼事，要多點休息！”他稱入院後病情沒惡化，亦不用進入ICU。至於太太情況如何，他則以不想騷擾隔離床的病人，故不欲講太多。