馬批蔡聯美抗陸把國家推向戰爭邊緣 蔡嗆馬對主權議題卑躬屈膝 馬再度回嗆

台灣前總統馬英九日前出席「國安不安全」研討會時，批評現任總統蔡英文「聯美抗陸」把國家推向戰爭邊緣；事後蔡英文反嗆馬英九在主權議題上卑躬屈膝。昨天(23)馬英九接受訪問時強調，自己執政八年從來沒有屈膝過，他更列舉蔡英文三次對外卑躬屈膝的行為，回酸蔡英文應該先檢討自己。台灣前後任總統對國家主權和國安政策南轅北轍，並升高對抗。

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當蔡英文反嗆馬英九在主權議題上卑躬屈膝後，馬英九昨天(23日)上午表示，他做了八年總統，和大陸打了八年交道，期間簽了廿三個協議，每一個都是平等互惠；任期最後一年和大陸國家主席習近平在新加坡見面也是平起平坐，從來沒有任何卑躬屈膝。

接着馬英九批評說，蔡英文執政有好幾次卑躬屈膝的事實。今年7月13日太平島議題上，美國國務卿蓬佩奧要台灣遵守南海仲裁判斷，把太平「島」看做「礁」，外交部不但沒抗議還表示歡迎，這叫卑躬屈膝；其次，台灣漁民到衝之鳥礁附近捕魚被日本漁船驅趕，蔡政府一聲不吭，這叫卑躬屈膝；第三，十年前兩岸簽署經濟合作架構協議ECFA，蔡英文當時說這是糖衣毒藥，是要走向中國，這會害死台灣經濟，十年後蔡英文政府擔心大陸要終止ECFA，要陸委會和經濟部出面處理，希望大陸不要中止，這也是卑躬屈膝、前倨後恭。

昨天傍晚，蔡英文在臉書再度響應馬英九說，「國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。」還說，她要請馬前總統冷靜想想，為什麼馬英九的想法和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？蔡英文說，身為民主國家領導者，守護主權、民主和自由，讓世界看見台灣的決心，這是她絕不會退縮的責任。

結果，馬英九辦公室昨晚再度回嗆表示，無法理解蔡英文說的「在國家內部尋找敵人」是什麼意思。馬英九辦公室表示，蔡政府以「國安五法」及「反滲透法」限縮人民自由、侵害憲法保障的人權，才是動用國家機器在國家內部尋找敵人，怎麼好意思大言不慚的顛倒黑白？馬辦指出，主流民意是要安定和平的生活，不希望戰火硝煙，因此，馬英九辦公室也請蔡英文認真想想，真要如此一意孤行嗎？「不要對於外界的善意提醒，裝睡叫不醒。」