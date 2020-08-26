最新民調超過一半受訪者給林鄭月娥0分

身為香港人的行政長官，林鄭月娥民望之差，已經擊敗回歸以來所有的特首，而給她點讃的大概只有香港以外的中國大陸官員。根據香港民意研究所25日公布最新的特首和特區政府民望，林鄭月娥最新評分為26.8分，民望凈值為負46，53%受訪者給予0分。至於香港民研首次加入的“特首評分負分量尺”中， 3個實驗群組予林鄭的評分，均為負數。

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香港民研於本月17至20日以電話訪問形式，訪問1020名18歲以上市民。調查結果顯示，林鄭月娥最新的評分為26.8分，民望凈值為負46，較半個月前明顯上升8個百分點，但仍有53%受訪者給予0分。

在首次加入的“特首評分負分量尺”中，評分區間為“-50至+50分”的實驗群組中，林鄭評分為負19.1分；在“-100分至+100分”的則是負40.6；“-1000至+1000分”的則為負420.3分，結果顯示林鄭在3組實驗組的評分對照結果相若。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，進行量尺實驗的目的是要呼應網民的要求，但相關數據不能與以往的數據作比較，並作出趨勢分析。被問及會否再做有關的實驗，鍾認為調查的方式會加重調查者及受訪者的負擔，加上資源有限，故未必能在每次調查都分別增設評分選項，但強調數據確實有少許差異，有需要時可以再作增設評分選項。

對政府信任程度方面，30%受訪者表示信任特區政府，當中信任北京政府的凈值更錄得14%的升幅，由-43%升至-29%。

在信心指標方面，受訪者對於香港前途和一國兩制的信心凈值較半年前錄得的歷史低位，分別由-44%及-41%大幅回升至-19%和-26%。鍾劍華認為，難以單憑一個數據作比較，又指半年前社會氣氛較為緊張，亦是疫情的初期，但現時隨時間過去，社會上再無激烈的衝突，而市民或對政府所做的會有所期望，因而有上升的趨勢。

此外，最新調查亦顯示，特區政府表現的最新滿意凈值為-45%，信任凈值為-29%，與上月評分分別不大。

至於受訪者對現時民生、經濟及政治狀況的滿意率凈值分別為-57、-61及-68個百分點，當中受訪者對民生及經濟狀況的滿意凈值與上個月錄得顯着跌幅，分別錄得-7%及-9%的跌幅。