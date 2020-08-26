淘寶台灣被認定為陸資背後受阿里巴巴控制恐面臨撤資一途

英商克雷達去年十月以「淘寶台灣」名義在台灣經營電商平台，經台灣經濟部調查發現，中國的阿里巴巴集團對克雷達具有控制能力，克雷達應該屬於「陸資」，但卻沒有依「陸資」的規定申請許可，違反兩岸人民關係條例，除了罰款41萬元之外，限期六個月內撤回投資或改正。

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這是台灣第一次以「實質控制力」認定為陸資的案例，台灣投審會認為，克雷達很難「改正」到合法，未來恐怕只有走上撤資這條路。

英商克雷達去年七月以「外資」身分向經濟部申請在台灣設立分公司，十月增資到2010萬元，當時經濟部「投資審議委員會」就接到檢舉，說克雷達背後是「陸資」，展開了調查。

投審會表示，阿里巴巴透過新加坡子公司持有英商克雷達不到三成的股權，這一點並沒有超過「陸資」持股認定的標準，但調查發現，阿里巴巴可操控克雷達的營運方針，因此認定阿里巴巴對克雷達「具有控制能力」。

所謂「具有控制能力」的認定標準是什麼呢？投審會提出三點，一、依據英商克雷達董事會的章程，阿里巴巴雖然只有一席董事，但實質上對於克雷達股東會或董事會的議案具備否決權。二、阿里巴巴授權「淘寶」商標、域名、平台IT系統維護，及技術支持服務給克雷達在台分公司，設備和機櫃的申請租用者也是「淘寶香港股份有限公司」；可見克雷達在台分公司的營運，高度仰賴阿里巴巴，欠缺獨立經營權力與能力。三、「淘寶台灣」的會員註冊需要同意其「用戶服務協議及隱私政策」，台灣會員如果同意這項隱私政策，等於授權阿里巴巴使用用戶個人資料和攝影機等權限，而且會員事務數據回傳到中國的服務器，可能有資安風險。

不具名的台灣黨政人士透露，台灣沒有開放OTT TV(影音串流平台)落地台灣，但OTT TV卻透過轉投資方式在台灣從事業務與廣告活動，今年甚至傳出有業者與多家銀行信用卡合作宣傳促銷，甚至已經上架到有線電視機頂盒，如今克雷達被罰，只是台灣官方開始嚴格執法而已。

據傳，今年四月大陸中央電視台也曾打算循愛奇藝及騰訊的模式登台。行政院昨天表示，許多陸資長期利用轉投資方式，規避兩岸人民關係條例，實質進行未經允許的投資項目。如今經濟部針對電商平台是否「受陸資實質控制」進行審查，但為了相關業者及消費者權益，也給予六個月改善緩衝期，要求撤回投資或改正，行政院表達支持。