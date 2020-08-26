警方抓人越抓越起勁許智峰林卓廷等16人被捕

今（26日）凌晨被捕的立法會議員許智峰。圖為他今個月初駕車時與跟蹤他的車輛碰撞後，反而被警方拘捕。

香港警察今（26日）凌晨展開大圍捕，至少有16人被捕，當中包括兩名立法會議員許智峰和林卓廷以及網媒“熙熙直擊”記者。民主黨面書專頁今早發帖，指許、林兩人清晨被捕，相信兩人同因涉及去年“光復屯門公園遊行”的案件被拘。另外林卓廷亦同時涉暴動罪被捕，警方指林涉元朗7.21事件，引來外界強烈質疑，因林是７.21當晚被白衣人打傷的受害人之一。據知林、李兩人已分別被押往沙田警署及西區警署。

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據香港傳媒報道，警方於清晨近6時展開對林、許兩名立法會議員的拘捕行動。立法會議員許智峯的面書今晨發帖，指今早突然有3名新界北警區的警員上門搜屋。從民主黨提供的影片可見，探員在許智峯要求下在其寓所內讀出他涉嫌觸犯的三條罪名，包括企圖妨礙司法公正、有犯罪或不誠實意圖取用電腦，以及刑事毀壞，據悉警方這三條拘人的罪名主要與7月6日“光復屯門公園”遊行及其後400名市民在屯門警署外聚集抗議一事有關。另一段影片則見到探員把許智峯帶離寓所準備乘升降機前，以手銬把他雙手反綁身後。

警方今清晨亦到林卓廷寓所拘捕他，根據林卓廷的面書帖文，警方今早六時到林卓廷寓所，以涉嫌參與去年721暴動、7月6日屯門警署外串謀他人毀壞財物及妨礙司法公正等罪名拘捕他。

另外，網媒Free Hk Media報道，今日凌晨5時半，警方上門拘捕網媒“煕熙直擊”的公民記者，該記者曾任“On9同盟協會”網台記者，今晨在不知原因之下被警方終止直播，由於警方已取得搜查令，記者惟有協助警方在其寓所進行搜查。“煕熙直擊”則在其面書專頁表示，該網台的“司令（疑指負責人）”被指涉嫌參與去年7.21暴動、7月6日屯門警署外串謀他人毀壞財物及妨礙司法公正罪名而遭拘捕。

消息指，警方今日凌晨起在港九新界各區進行大搜捕，拘捕至少16人，被捕者主要是抗爭人士及立法會議員，但亦包括網媒記者，警方不排除有更多人被捕。

警方對傳媒的查詢，暫未獲回覆，但有傳媒引述警方消息指，被捕人士有3至4人涉及7月6日“屯門公園案”，他們分別涉及企圖妨礙司法公正丶不誠實取用電腦丶刑事毀壞及非法集結被捕（包括許智峯）；另有12至13人涉嫌在7月21日“元朗站事件”中涉嫌觸犯暴動罪被捕（包括林卓廷）。

去年7月21日當晚，疑包括黑幫人士在內大批身穿白衣的惡漢手持武器，在元朗區包括西鐵站、YOHO MALL等多個地點，無差別襲擊民眾，最少45人受傷，當中包括立法會議員林卓廷及無線電視前新聞主播柳俊江等。大量市民求助，但警方卻遲遲不到場，被質疑是默許白衣人的暴力行為。事隔已超過一年，警方雖累計拘捕44人，但只有少數人被落案檢控，主腦仍然在逃。

在各界要求追究7.21事件的責任時，當晚被毆傷的其中一名受害人林卓廷卻反而因暴動罪被捕，網民得悉事件後怒斥恍如港產片陷害忠良情節，原告竟變被告，質疑警方顛倒是非黑白。多名市民留言斥責“沒有最荒謬，只有更荒謬”，有人更認為警方的拘捕行動恍如“砌人生豬肉”，另有人則指特區政府“走火入魔”。

另外，去年7月6日，網民發起“光復屯門公園”遊行，抗議屯門公園表演者噪音問題，在遊行結束後，約400名示威者轉到屯門警署外聚集。據當日報道，民主黨立法會議員林卓廷、許智峯等前往現場調停糾紛，至晚上近約10時，市民才陸續散去。