中國海警截獲12名據報欲偷渡赴台港人 反修例示威者李宇軒等在列

中國海警微博8月26日晚發布消息指，當地時間23 日9時許，廣東海警局在粵港東南方向，查獲涉嫌非法越境的快艇一艘，抓獲包括姓李及姓鄧等 10 多餘名涉嫌非法越境人員。隨後有報道指快艇上有12名香港年輕人，當時正前往台灣，當中包括曾參與反修例運動的團體“香港故事”成員李宇軒。李宇軒早前被控涉嫌違反香港國安法被捕，之後獲準保釋。

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中國海警指案件正在進一步偵辦中，美國自由亞洲電台則引述消息稱，當時船上有 12 名香港青年，正前往台灣，而廣東海警所說的姓李青年，就是在本月 10 日被港警以國安法拘捕的李宇軒。報道又指其餘被捕人士都參與過反修例運動，部分人早前在港被拘捕後保釋候審。

此次赴台未遂的李宇軒曾於8月10日被以涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全、洗黑錢罪被捕，獲保釋候查，原定下月上旬須向港警報到。與他在當日被捕的還包括壹傳媒創辦人黎智英及其兩名兒子、前香港眾志成員周庭等共10人。據悉，中國海警指截獲船艇位置為（21°54'00''N，114°53'00''E），屬“我管轄海域內”，從海警微博提供的經緯度坐標顯示，快艇被攔截時已駛離中國領海，但仍在根據《國際海洋法公約》訂出、中國可執法控制的毗連區。

報道還提及，安排香港反修例抗爭者偷渡到台灣的行動，其實已經進行了一段時間。今年七月，已有兩批年輕的抗爭者坐船逃到台灣。第一批十多名抗爭者坐船從香港出發，直接抵達高雄。另一批抗爭者則乘坐另一艘船到達離香港300公里，屬於台灣控制的東沙島，然後再獲安排送到台灣。據報是次逃亡路線，是直接從香港乘快艇至台灣屏東。該報道還引述一個協助港人偷渡到台的組織，稱所有逃亡路線已被“堵死”，相信沒有人再敢嘗試循此法逃至台灣。

對此，港府警務處長鄧炳強在27日向媒體表示，香港警方至今未就事件收到內地當局通知，港方亦只是透過傳媒報道得知事件。他稱，若香港人偷渡到內地，內地會根據相關法例處理，亦會根據通報機制通知港方，若涉事者在港被通緝，事後會交回香港處理，但重申暫無有關案件資料。另據香港01當天引述消息人士的話稱，其實在香港國安法生效之後，中國海警已經加強水域控制，堵截疑犯國安法者潛逃外地。

此外，台灣陸委會發言人邱垂正亦在回應這一事件時表示，“已多次重申，如果港澳居民因為政治因素，向我政府請求援助，港澳條例現行的法律架構下，已有處理的機制，政府會依據人道原則及相關的法規，妥適處理相關個案。”他稱，“台灣支持香港的民主、自由，但台灣是一個法治社會，以非法方式來台，包括當事人與協助者都將面臨刑事責任的追究，人身安全上也有極大的風險與疑慮，政府絕不鼓勵。”