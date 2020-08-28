元朗事件雖被黑白顛倒紐約時報真相報道卻奪新聞獎

有亞洲普立茲獎之稱的SOPA新聞獎日前宣布2020年得獎名單，法新社這張香港反修例運動的照片獲得優越大獎。

香港警方日前聲稱，經過一年調查所得，7月21日元朗白衣人糾眾手持武器無差別毆打無辜市民一案，其實是兩派旗鼓相當的互毆，因此在26日圍捕了13名當日被打市民，部分更控以暴動罪，事件引發社會嘩然，民主派指責警方“篡改歷史、指鹿為馬、黑白顛倒”。然而在同一天，紐約時報就元朗事件所做的全方位圖文視頻專輯報道《香港警察去了哪？》（Where Were Hong Kong Police？），卻榮膺有亞洲普立茲獎之稱的2020年卓越新聞獎兩項大獎。

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由亞洲出版協會（SOPA）舉辦的2020年卓越新聞獎，在26日晚上公布各項得獎名單，其中紐約時報奪得“卓越視頻報導獎”及“卓越數據圖像獎”，其中包括談及去年 7.21 事件的“Where Were Hong Kongs Police?”（https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000006624535/hong-kong-protest-police-triad-investigation.html）評審認為，影片是令人耳目一新的作品，指影片沒有試圖告訴觀眾如何看待當晚元朗的情況，而是向觀眾展示香港警察在面對暴力罪行時的舉動。

多個香港傳媒因報道去年翻天覆地的反修例運動而奪獎，計有端傳媒的《一個勇武年輕人的自白：你解決了問題，這幫人就不會出現》，及以《7.21涉黑白衣人無差別襲擊事件突發事件調查》而贏得“卓越突發新聞獎”。網媒HKFP以《Hong Kong's new methodology of protest, explained（拆解香港示威的新模式）》嬴得“卓越解決性報導獎”；香港傳真社FactWire以《太子站8.31到底有無死人？》奪得“卓越調查報導獎”。

就有關元朗事件的深度報道，無論是國際傳媒如紐約時報或本地傳媒如端傳媒和HKFP以及傳真社，都與香港警方日前將事件描述為兩派勢均力敵的互毆，故事大有出入。

此外，與報道反修例事件有關而得獎的媒體，尚包括香港眾新聞的《7.21元朗恐襲》奪得資訊圖表“卓越數據圖像獎”、台灣網媒“報導者”的《香港反修例運動里的街頭藝廊》奪得“卓越藝術及文化報導獎”；彭博及金融時報分別嬴得“卓越突發新聞獎”及“卓越評論獎”。

相片方面，HK01、端傳媒、法新社、路透社均以反修例事件為題材，奪得“卓越攝影獎”。