港府拒本地英文網媒編輯工作簽證敲響新聞自由喪鐘

香港英文網媒HKFP（Hong Kong Free Press 香港自由新聞）的一名外國編輯在等了六個月後，才獲得港府通知他的工作簽證申請已被拒絕，但沒有提供任何解釋。華爾街日報形容，這是北京在香港實施國安法之後，香港新聞自由進一步受到侵蝕的最新一個跡象。而最近更有傳聞指出入境處已成立新的國安部門處理外媒記者簽證申請，未知此事是否與這個神秘的新部門有關。在此之前，約200名警員進入蘋果日報的壹傳媒總部大樓大肆搜索，並拘捕該傳媒創辦人黎智英。

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HKFP發表聲明稱，一名新任編緝經過六個月等候之後，本周二（25日）接到入境處在沒有提供解說情況下拒絕其簽證申請，認為情況進一步令香港在國安法下的商業社會、新聞自由更令人擔憂，HKFP促請政府提供拒絕的理由，並稱考慮提出司法覆核。

HKFP在新聞稿中指，周二收到入境處電郵通知員工簽證被拒，但未有解釋拒絕申請的原因，僅表示香港有開放政策處理僱員海外專業人士。

HKFP總編緝Tom Grundy指出，不少媒體正遭遇人員簽證申請延誤的問題，但HKFP為本地媒體，該名新任編緝是來自愛爾蘭的記者，認為對方簽證申請被拒與中美貿易戰無關，直言情況反映出一種新模式，令他們在新國安法下，因其公正且基於事實的報道受針對。

Tom Grundy續指，其他行業都可能會面對國安法下形成的官僚、冗長的手續，簽證被視為國安法下的一種功能，企業或將不再視香港為合適的區域基地。

保護記者委員會亞洲項目協調員Steven Butler亦在聲明中表示，拒絕向香港本地媒體人員發出簽證，違反香港特區政府反覆強調新聞自由的最基本承諾，嚴重破壞香港的國際城及金融中心地位，而新聞工作者自由地工作是當中要訣。無國界記者組織東亞辦事處主任Cédric Alviani亦於聲明表示，特區政府必須撤回這個有違基本法中保障的新聞自由的決定，認為今次事件是香港實施國安法，准許內地直接介入香港事務後，另一個反映香港新聞自由衰退的訊號。