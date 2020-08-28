蔡不滿只能殲滅侵台敵艦七成向美增購魚叉飛彈至800億

台灣軍方透露，台灣向美國採購「岸置魚叉攻船飛彈」軍售案，金額由新台幣500億元爆增到800億元，主因是軍方當初規畫購買的魚叉飛彈數量，是以面對共軍侵台時，可摧毀對方七成以上艦艇為目標，但蔡英文總統聽取報告後不滿意，認為僅能摧毀七成太少，因此增購追加到800億元，這項軍售案美國可能在11月總統選舉前宣布。

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台灣駐美代表蕭美琴日前曾向華府智庫透露，台灣正與美國磋商，採購「岸防巡航飛彈系統」(CDCM)，防範大陸可能發動的攻擊。所謂CDCM就是一般通稱的「岸置魚叉攻船飛彈」。

據透露，台灣軍方規畫以殲滅來犯的海上艦艇七成為目標採購CDCM，預算500億元，但案子上報總統府後，總統蔡英文詢問為什麼只有七成？她要求須再提高，於是軍方又加購數量到十幾套系統，總價達到新台幣800億元，但每一枚魚叉飛彈的售價有降低。

為配合買進大量的魚叉攻船飛彈，台灣海軍神秘的「海鋒大隊」將擴大編製為指揮部，指揮官將由少將擔任。目前海鋒大隊的大隊長編製是上校，底下有七個中隊；由於蔡英文對這項擴編計畫非常支持，全案已被列為海軍最優先的軍事投資項目。

目前這隻神秘的部隊，部署的是「岸置雄風飛彈」，屬於海軍的秘密單位，隊部營區建築物蓋得像學校，有滑梯、翹翹板等偽裝設施，各中隊的部署位置都列為機密。以後岸置魚叉飛彈成軍，中隊數量增加，大隊編製改成指揮部，台灣國防部爭取在2022年成軍。

至於向美國採購岸置魚叉飛彈後，台灣中科院自行研製的岸置雄二、雄三反艦飛彈何去何從？台灣軍方表示，雄風飛彈會照做，不會停產，外購與國造並行，同時擁有兩種飛彈，可增添對岸反制的困難。