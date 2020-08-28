黎智英銀行戶口被封蓬佩奧斥滙豐黑白顛倒

根據壹傳媒集團行政總裁張劍虹，包括他與集團創辦人黎智英和集團高層Mark Simon等人在滙豐銀行的戶口，已無法提取現金和轉賬。他說，他在8月12日發現有關情況，目前正透過律師向銀行了解詳情。8月10日，香港出動200警員進入壹傳媒位於將軍澳的總部大樓，大肆搜索後帶走一批文件。

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在7月1日開始生效的國安法，賦予香港當局有權凍結或限制涉嫌觸犯法例者的相關財產。

對於滙豐銀行封鎖壹傳媒高層戶口一事，根據華爾街日報報道，美國國務卿蓬佩奧極表不滿。蓬佩奧發表聲明說：“滙豐銀行一方面繼續保持那些因拒絕給港人自由而受制裁者的帳戶，另一方面卻關閉追尋自由者的帳戶。”他又稱，自由國家必須確保公司利益不會屈從於中共，協助其政治打壓，並稱美國已準備好幫助英國政府及其企業抵抗中共的欺凌，站在自由一方。

除了張劍虹，壹傳媒創辦人黎智英的助手Mark Simon亦向路透社稱，個人及信用卡戶口已被凍結，而黎智英的個人及私人商業戶口同樣已受限制，惟壹傳媒的公司戶口未有被關閉。

根據國安法第43條，保安局如懷疑某財產是危害國家安全罪行相關財產，可在律政司司長的申請下將相關財產凍結、限制、沒收及充公。第43條實施細則中列明，因干犯國安罪行而收受的款項或酬賞，即屬從該項罪行中獲利，即使該行為在附表生效前進行。而“罪行相關財產”定義適用於香港以外地方的財產。

在國安法下，保安局如有合理理由懷疑某財產是危害國家安全罪行相關財產，可在律政司司長的申請下，命令將罪行相關財產凍結、限制、沒收及充公。根據實施細則，“罪行相關財產” 包括以下兩點：

1.任何干犯或企圖干犯危害國家安全罪行的人、或任何參與或協助干犯危害國家安全罪行人士的財產;

2.任何擬用於或曾用於資助或以其他方式協助干犯危害國家安全罪行的財產。

目前未悉香港當局是否根據上述國安法要求滙豐銀行凍結壹傳媒高層的戶口，倘若屬實，這將會是國安法在香港生效兩個月來，當局首次動用相關的條例。