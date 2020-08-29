兩批港青投奔怒海潛台一批禁錮深圳一批獲台海巡送高雄

香港警務處長鄧炳強召開記者會，聲稱他只是透過傳媒的報道才知道有12名港人企圖潛逃台灣被中國海警抓獲。（香港警察面書）

近日有兩批香港青年疑逃避當局國安法的指控分頭坐船出海潛往台灣，但命運各異，一批被廣東海警截獲，根據蘋果日報引述消息指，12名被捕者目前禁錮在深圳鹽田看守所；另一批則在東沙群島漂流，被台灣海巡署查獲。根據中國時報報道，船上有5人目前在高雄，並結束隔離。報道稱，事件讓蔡英文政府感到棘手，因此下令禁止消息外傳。

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根據香港兩份親共的傳媒文彙和大公報道，12名被指是“獨暴”的“國安疑犯”在乘艇潛台途中被擒，其中一名是主張港獨的李宇軒。

報道指，涉事快艇於本月23日晚上由西貢區布袋澳出發，原計畫先到距離香港約300公里的台灣管轄範圍東沙群島，再轉乘大船到台灣屏東。快艇為免驚動香港水警，在香港水域只以較慢時速20公里行駛，惟行至香港水域果洲群島附近被廣東海警追截，最終被捕。

報道並列出船上被捕的12人名單，年齡由16至30歲，包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃臨福、鄧棨然、黃偉然及喬映瑜，指全部人涉嫌與反修例運動或港區國安法罪行有關，包括串謀意圖縱火、暴動、襲警及製造爆炸品等，李宇軒則涉嫌與“我要攬炒”團隊的運作有關，被港警國安處以“勾結外國或者境外勢力危害國家安全”拘捕，當中有人日前獲批保釋並被禁止離港。報道又指，12人中有部份人屬“屠龍小隊”成員。

據蘋果日報了解，12人因為颱風關係，提前由香港西貢的布袋澳漁港出發，目的地是台灣高雄，惟出發不久即被捕；消息指香港警方知悉事件，通報大陸當局加強搜捕。

香港警務處處長鄧炳強昨（28日）回應傳媒查詢時指，若涉事者在港被通緝，會交由香港處理，而他本人也是透過傳媒才獲悉事件。但香港眾志前秘書長黃之鋒在面書發文指出，身為國家安全委員會成員的鄧炳強也要憑傳媒得知事件，“實在相當奇怪”。

黃同時呼籲市民關注事件，並引述有傳媒指中國海警曾登上漁船及快艇時曾發射電槍拘捕該些人士，認為香港當局應儘快了解情況，包括12名被捕人士的身份、涉及的罪名、扣留情況及有否任何傷亡情況，又指港府有責任保障港人獲人道待遇，及享有會見律師等基本權利。

此外，根據台灣中國時報報道，有5名港人乘船企圖偷渡到台灣，但中途沒燃料，在東沙群島漂流，被台灣海巡署查獲。5人目前在高雄，並結束隔離。報道稱，事件讓蔡英文政府感到棘手，因此下令禁止消息外傳。

報道引述引述知情人士透露，7月下旬一艘載有5名香港示威者前往台灣的船舶，中途沒燃油，漂流到由台灣管制的東沙群島，遭台方海巡署查獲，五人其後被安置在高雄，並已完成隔離檢疫程序。

報道指，5名成功逃到台灣的香港示威者當中，包括去年8月24日觀塘衝突中被指控暴動、襲警等四罪的24歲吳仲謙，他還曾被控持有攻擊性武器或工具可作非法用途罪，以及去年曾闖入立法會的21歲文家健，今年6月該案開庭，文家健因沒出庭應訊，法庭發出拘捕令。

報道指，這5名港人偷渡到台灣，令蔡英文政府感到相當棘手，若收留他們形同“政治庇護”，也可能落入港版國安法提及的“勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”，但若將所有人遣返回港讓他們被捕，則違背蔡英文政府撐香港的政治立場，因此對內下達封口令，要求禁止消息外流。

陸委會發言人邱垂正前日被問及港人成功偷渡至台灣事件時不置可否，只稱“沒有這方面的資訊可以提供”，他表示非法入境既違法也有風險疑慮，政府絕對不鼓勵，若因政治因素向台方尋求援助，會依現行法規以及人道原則來處理相關個案，呼籲相關人士遵守法律。