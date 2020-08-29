前監警會國際專家斥警方為元朗事件“改寫歷史”

2019年7月21日，香港再發反送中抗議遊行之際，元朗地鐵站附近一些懷疑是黑社會人士的白衣人手持棍棒，襲擊參加反送中遊行的示威人士。

元朗7.21白衣人無差別毆打市民一案，儘管警方試圖顛倒是非黑白，將打人白衣暴徒與被打市民形容為“勢均力敵”和“旗鼓相當”的兩派毆鬥人士，但曾經被聘到港出任監警會成員的國際專家Clifford Stott在推特發文駁斥警方的說法，形容警方行為顯然是要改寫歷史，以符合警方將示威者變“暴徒”的一貫想法。

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Stott認為警方在處理元朗7.21事件上，反映警方與特區政府聯合打擊香港民主的運動。他又指，不需就警方行動感到驚訝，因為警方將示威者描述為失去理性的暴徒，只是警方為撰寫2019年歷史而堅持其一貫的意識形態立場。

Stott進一步指出，警察經常形容“暴徒”背後是受外國勢力操控，甚或是收錢行事，但他從來沒有看過相關的證據，並強調“那完全不符事實，意指警方改寫歷史的行為已經錯得不能再錯了。他亦提到，從政者經常以人群理論（crowd theory）來否認示威者抗議的合法基礎，以掩蓋政府建立“群眾暴力”（crowd violence）及警察以武力維持社會秩序的合法化。

去年監警會委託5名外國專家協助檢視警方的工作，但專家小組其後以監警會缺乏調查權為由，宣布集體請辭，Stott正是5名成員之一。

Stott等5名國際專家去年12月因為監警會缺乏獨立調查能力，因此決定集體請辭。Stott在推特發文解釋請辭的理由，指由於沒有獨立調查能力，難以滿足香港市民期望，專家組亦無法與監警會協調出有效支持研究報告的機制，因此專家組決定請辭。Stott之後也曾在推特發文批評香港警方處理群眾的手法和監警會的報告，但保安局局長李家超卻以“他們留港只有短短4日”，反駁這些國際專家的指控。