周庭香港民主女神形象爆紅日本甚而撬動日中關係

周庭在面書上對日本首相安倍晉三因病請辭而用日語發表評論。（周庭面書截圖）

相對於西方國家，尤其是以美國為首的五眼聯盟，日本對中國在香港實施國安法的外交立場可說是溫和甚至軟弱，然而安倍政府對華審慎的政策，似乎被周庭遭到香港當局的高調打壓而有所撬動，尤其在周庭8月10日與壹傳媒創辦人黎智英和前香港眾志秘書長黃之鋒因涉嫌違反國安法被捕一事，更轟動了日本的媒體和政界，但與其他中、西方國家不一樣者，同樣是前香港眾志成員的周庭，在日本大眾眼中，其鋒頭之勁不但超過黃之鋒，甚至連黎智英也望塵莫及。

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現年23歲正在香港浸會大學求學的周庭，為何會成為日本人眼中的香港民主鬥爭代表、而日本為何因為周庭的關係而對香港目前情況的關心從冷轉熱，均成為端傳媒最近兩篇文章探討的焦點。

端傳媒專欄作家Mirai的文章指出，周庭被捕之後，日本社會不少重要人物都發聲關注，如內閣官房長官菅義偉、日本共產黨參議院議員小池晃、藝術家奈良美智等等。相比起同樣在國安法施行後被拘捕的黎智英，周庭在日本獲得的關注遠遠更多，特別是在以年輕人為主的社交媒體。

再次同時，日本媒體亦爭相大幅報導，呼籲釋放周庭的“#FreeAgnes”（釋放周庭）標籤一度衝上日本推特熱詞榜首。有統計指使用此標籤的全球推特用戶中，有六成來自日本。

文章指出，到了8月12日晚周庭獲得保釋後，她在YouTube頻道“周庭チャンネル”（周庭channel）開始了一場直播。直播中她身穿藏青泡泡袖連衣裙，先後用粵語與日語講述了自己8月10日晚被帶走的過程以及在“臭格”（牢房）中的心境。在這條截至8月17日有86萬觀看量的視頻下，有來自世界各地的7千多條評論，其中過半是日語。一條高贊日語評論是“日本人は、みんな、あなたのことを応援していますよ！力になりたいと思っていますよ！！とにかく、解放されて好かった！！”（“日本人都很支持你喲！想要助你一臂之力喲！你被釋放實在太好了！”）

早在港區國安法之前，精通日語的周庭憑藉“周庭チャンネル”頻道的影片，已在日本收穫人氣。2019年反修例運動期間，周庭曾受邀至明治大學演講，接受多家日本媒體採訪，當時她被部分日本媒體稱為“民主女神”。8月10日周庭被捕之後，日本媒體亦爭相大幅報導，呼籲釋放周庭的“#FreeAgnes”（釋放周庭）標籤一度衝上日本推特熱詞榜首。有統計指使用此標籤的全球推特用戶中，有六成來自日本。

周庭在日本成功建立香港民主女神的形象，文章指出，主要是得益於她選擇了以“禦宅族”文化為入口，打開與日本年輕人的連接通道。所謂“禦宅族”文化泛指年輕人的流行文化，包括動漫、電腦、電玩、鐵道、模型等。

Mirai的文章進一步指出，“禦宅族”文化中常常追捧一些性格與外表反差巨大的角色，而日本現代社運史中也有這樣的角色，比如長發披肩，手持AK47的“赤軍連”領導人重信房子。雖然日本赤軍早已解散，但是以她為原型，手持重型武器，身穿水手服的“暴力少女”形象，卻在動漫、電影中經久不衰，成為“反差美學”的代表。

文章指出，周庭身上也有一種“反差”帶來的魅力。與過去苦大仇深的革命者形象不同，周庭的公共形象中同時包含了“鄰家女孩”式的“かわいい”（可愛）元素，與“革命者”的“粘強い”（堅韌）元素，而正是這種“ギャップ萌え”（反差萌），使周庭被捕後獲得了許多日本年輕人的關注。

自2018年安倍高規格訪華後，中日關係逐漸回暖。2020年初，隨着四月習近平訪日，東京奧運會舉辦，中日關係可能會進一步緊密。在2019冠狀病毒肺炎、華為5G、香港、新疆等問題上，安倍政府之前並未緊隨美國論調，一直以曖昧姿態迴避正面回應。但根據Mirai的文章分析，這次國安法立法和其後的拘捕行動，在日本引起激烈反響，通過自民黨中的政治鬥爭傳遞，某種程度上給日本政府施加了巨大民意壓力，迫使政府以更加強硬的態度應對香港問題。

2019年夏天香港爆發反修例運動後，安倍政府並未正面對北京表示批評。但今年5月28日，在北京全國人大通過港區國安法立法決定草案後，官房長官菅義偉就香港問題發聲，表示“深感憂慮”，但婉拒參加美國、英國、加拿大和澳大利亞四國嚴厲批評中國的聯合聲明。到了6月10日，安倍在眾議院的一次發言中表示，日本將會在推遲舉行的7國集團峰會期間推動發布聯合聲明，批評中國出台港區國安法的決定。6月30日港區國安法正式生效之日，菅義偉更是加重語氣，表示“非常遺憾”。文章認為，這意味着中日關係的“小陽春”，已經出現了裂隙。

到了8月10日黎智英與周庭等人因港區國安法被捕後，日本外相茂木敏充發言稱“日本政府對香港的關注正在加劇……更加擔憂香港局勢”，並且表示對香港的言論和新聞自由受到侵害而感到疑慮。

而自民黨黨內，因港區國安法頒布施行，反對習近平訪日的聲音也十分強烈，對安倍近年來鞏固權力有所不滿的黨內力量也通過決議，敦促安倍當局取消對習近平的訪日邀請，給安倍政府施加了巨大壓力。

文章最後指出，從五月底至今，中日兩國雖一直努力維持友好關係，但幾個回合後，還是因港區國安法開始下行。