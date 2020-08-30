全民檢測將開始港府許勝不許敗重金廣告宣傳商家疑幫忙湊數

香港政府為了“促銷”9月1日開始的自願性全民病毒檢測，早前不惜駁斥唱反調的醫學專家，指這些認為缺乏目標性的全民檢測是勞民傷財之舉，大陸官媒亦指控香港有人企圖抹黑詆譭這項得到中央支持惠及香港全民的舉措，港府今天（30日）更不惜斥金258萬港元在報章刊登頭版廣告，目的是為這次檢測取得一張漂亮的成績表。根據港府宣稱，首天（29日）網上登記預約檢測的數字，至傍晚6時止，已有逾22萬市民登記，不過有資訊科技專家指出，預約系統設計兒戲，容易被人冒認，間接造成數字浮誇。

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據有份獲得政府刊登頭版廣告的明報30日報道，政府今日在11份報章頭版及內頁，刊登廣告推銷“自願性”的全民檢測，政府發言人回覆查詢表示，廣告開支約為258萬港元。

此外，創新及科技局表示，首日網上預約登記截至下午6時，已有逾22萬名市民登記；141個檢測中心當中，超過30個於9月1日的預約已爆滿。

但明報引述資訊科技專家稱，系統先輸入身分證號碼，之後輸入的姓名不會被核對，換言之，號碼與姓名不會被核對真假，容易被冒認預約，影響身分證號碼（ID）擁有人的參與機會，如有人大規模冒認登記更可能影響他人參與機會。另外，系統能透過身分證號碼查閱他人是否參與計畫，結果會泄私隱。

報道引述香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，網上有身分證號碼生產工具，系統不設身分識別過程，有可能造成登記造假效果。此外，他說由於同一身分證號碼不能重複預約，取消預約亦要填參考編號，若市民被冒認就影響了參與機會。方保僑說，單輸入身分證號碼就可在系統查閱到該人曾否預約，舉例說持有員工身分證號碼的僱主變相可利用此方法查閱員工有否參與檢測，認為泄漏了這項私隱屬不理想。

特首林鄭月娥早前聲稱普及社區檢測計畫是百分之一百自願性質，如果市民不願意，是沒有人可以逼他們檢測，“我們不會為這個自願性檢測加上任何條件或後果”。然而根據蘋果日報報道，有多家商號機構的員工投訴，他們被資方變相強迫參加這次名義上是自願性質的全民檢測，相信目的是為政府“湊數”。

報道指，飲品公司彙泉國際有限公司25日已向其員工發電郵，要求所有員工必須參與全民檢測，並在收到測試結果3日內向人力資源部彙報。事件激起員工劇烈反彈，批評公司為政府“湊數”；彙泉國際管理層同日深夜向員工發WhatsApp短訊，改口指員工毋須強制參與檢測，不過員工如參與政府舉行的全民檢測，參與檢驗當天可放一日有薪假期。

百佳連鎖超巿亦有員工向該報投訴，指有分店經理要求員工定期前提交檢測樣本，並明言檢測屬強制性，不得拒絕。百佳回覆稱，支持政府為較高風險群組安排自願性質檢測，會安排員工參與，惟未有回應有否強制員工參與，及有否為參與人數定下目標。

此外，香港消防處有人發投訴書，投訴上司疑為達成90%檢測率，軟硬兼施威迫下屬就範。報道指，這是繼香港郵政後，消防處亦被納入“特定群組檢測計畫”。

報道指，消防處有人發表投訴信，控訴施壓勢力由上而下，消防區長、局長和隊長都曾分別指示檢測人數需達8至9成，“還要查詢不報名參加的人為何不報，各種威迫令人驚恐”。

報道引述消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌梁指，員工內部曾流傳類似消息，雖無法證實真偽，但已在職場上構成無形壓力，“知道政府想多一些人參與，越多人報名，老闆就越有面子”。工會憂慮，自願檢測會成為員工“工作表現”之一，同事因怕影響仕途而被迫參與，違反計畫原意。

消防處回覆查詢時，拒回應最終共有多少人員報名和提供檢測比率數字，重申安排屬自願性質，呼籲屬員配合和積極參與，又說會儘快為同事安排檢測，並繼續進行解說，強調透過大規模的病毒檢測，能有效地堵截社區內的隱形傳播鏈，為抗疫工作出一分力。

另外香港賽馬會外判保安公司要求保安員“自願”參與港府檢測計畫，每人可獲100元車馬費，如拒絕或不獲續聘。馬會表示，有外判商向其員工安排自願性檢測，但馬會並無規定員工參與和申報是否參與全民檢測。