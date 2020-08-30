台灣宣布開放美豬美牛進口島內反彈美國高度歡迎

台灣中華民國2021年元旦起將開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛。衛福部食藥署28日下午公告散裝食品標示新制，含牛、豬、雞的散裝食品須標示原產地，以牛肉或牛可食部位為原料的業者須同步標示屠宰國。圖為民眾在大賣場挑選美國牛肉產品。

台灣總統蔡英文28日突然對外宣布明年元月起將開放美國豬肉、牛肉可以進口台灣，兩天來在台灣社會引發巨大反彈聲浪，但卻正中美國下懷，美國副總統潘斯今天在推特發文說，特朗普總統已經達成了對美國的承諾，打開了美台經貿合作的大門。專家則指出，台灣對美釋出善意，但能否就此與美國洽簽「自由貿易協議」(FTA)，恐怕仍在未定之天。

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蔡英文28日宣布，美國豬牛將在明年元旦開放進口，台灣將依據科學證據和國際標準，訂定進口豬肉含萊克多巴胺的安全容許值，並放寬30月齡以上的美國牛肉進口。蔡英文說，這是符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定。

不過，蔡政府開放美國豬牛，在台灣引發軒然大波，養豬協會揚言上街抗議，前食品藥物管理局局長康照洲說「經貿談判沒有必要拿人民的食品安全交換」。前總統馬英九辦公室也批評，民進黨當初全力阻擋美牛美豬進口，執政後卻髮夾彎開放，是「對內欺騙國人，對外卑躬屈膝」，如何取信國人？

美方行政部門除了強調美國獲益，還提到是「特朗普帶來的勝利」。民主黨總統候選人拜登的顧問布林肯也推文，說台灣移除貿易壁壘，對美國有好處。

台灣外交部表示，政府宣布放寬美牛美豬進口後，美國政界、學界超過七十位人士主動表達歡迎和肯定，這讓台灣感到鼓舞。台灣總統蔡英文也說，這些強勁的支持，再次顯示，在正確的時間點做正確的決定，讓台灣對外深化貿易關係，踏出關鍵的一步。

美國聯邦眾議院外交委員會「台灣聯機」四位共同主席席瑞斯、夏波、康納利及迪馬里發表聲明表示，希望美國和台灣展開「自由貿易協議」的談判，來回饋這分善意。

台灣輿論指出，蔡英文宣布開放美豬美牛進口，所有針對安全標準的解釋，大致和當年馬英九政府類似，關鍵目標也是為了爭取和美國簽訂雙邊貿易協議，甚至參與「跨太平洋夥伴關係協議」。因此蔡政府現在的作為，正在為當年的馬政府背書；馬政府當年做不到，是因為民進黨的強烈抗爭，如果不是民進黨團霸佔立法院五天四夜，可能中美貿易協議早已完成。因此台灣輿論認為，民進黨誤國多年，欠台灣人民一個鄭重的道歉。