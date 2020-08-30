普立茲獎記者來港教書入境處問長問短問了兩個月未批簽證

一名榮獲國際新聞界最高榮譽之一的普立茲獎得主，獲聘到香港大學新聞及傳媒研究中心擔任訪問學者，但申請簽證兩個月仍未獲批，期間入境處還向他提問了50條“不尋常問題”。網媒眾新聞這項報道並沒有提及這名記者的名字和身份，但港大新聞及傳媒研究中心總監Keith Richburg承認報道屬實，但不願進一步評論。

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根據眾新聞29日的報道，聲稱為了保護涉事記者，未有公開其身分及國籍。Keith Richburg向眾新聞證實事件，稱原本邀請涉事資深記者在9月開學後任教一個學期，教授新聞特寫。他批評入境處審批工作簽證期間，提出超過40至50條“奇怪及不尋常”的問題，包括申請人的大學畢業年份、對上一次來港行程及有否受薪、學院有否在香港物色人選擔任訪問學者等，甚至要求提供大學成績表正本。

Keith Richburg不評論入境處是否因最近的政治形勢而改變做法。

入境處回覆稱不評論個別個案。處方表示，即使來港就業簽證申請人和僱主已提供基本文件和資料，入境處仍可能在有需要時，要求申請人遞交更多相關證明文件和資料，以協助審理申請；處方會因應每宗申請的個別情況，按香港法律和入境政策處理。

最近有傳聞指出，香港入境處已成立新的國安部門專門處理外媒記者簽證申請，未知此事是否與這個神秘的新部門有關。

只不過在昨天，香港英文網媒HKFP（Hong Kong Free Press 香港自由新聞）發表聲明指，一名新獲聘的外國國籍編輯，在等候了半年之後，才被告知他的簽證申請不被批准。聲明指，入境處就有關的通知中，並沒有解釋為何申請被駁回的原因。聲明進一步指出，情況進一步令香港在國安法下的商業社會、新聞自由更令人擔憂，HKFP促請政府提供拒絕的理由，並稱考慮提出司法覆核。