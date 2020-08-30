香港成為海外迴流寵物非法轉運站導致貓狗浮屍湧現

香港警方追查最近至少有15具貓狗屍體飄浮於香港海域的案件，從而破獲一宗懷疑寵物走私進入中國大陸的案件。而在此同時，中國大陸至少有40個寵物的主人向香港求助追尋他們託交轉運而失蹤的寵物。

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據南華早報報導，此案恐怕只是冰山一角，幕後存在一個非法的寵物轉運交易活動，案件涉及多宗回歸大陸的海外人士，經香港將寵物轉運到大陸，然後再次與他們的寵物團聚，以逃避動物入境的諸多限制。

從海灘的動物浮屍追查到這個非法轉運活動，有賴於警方最近在屯門破獲一家涉嫌從事非法轉運到寵物酒店。這個星期五，警方在一次突擊行動中，營救出大約50隻貓狗，相信目的地是中國大陸。這批寵物的主人，警方認為是屬於從海外工作或念書而回歸大陸的中國人。報導引述警方消息指，將會有更多的寵物酒店被調查。

在最新的一次突擊行動中，當局逮捕了一男一女，他們涉嫌在屯門興富街一家寵物店非法經營非法活動。

報導引述警方消息指，上址寵物店並無發現動物受到虐待的跡象，而且更有一個寵物游泳池為狗只提供活動。

南早接觸到的大陸寵物主人表示，寵物轉運的經營者告訴他們，寵物在他們酒店可以獲得照顧，直至通關手續辦妥。

警方消息指，被查獲的這批貓狗狀況良好，目前由動物保護協會（SPCA）暫時託管照料，警方一名消息人士說：“我們正試圖與這批寵物的主人聯絡。”

另一個熟悉警方調查的消息來源告訴南早，目前有大約20宗涉及屯門上述這家寵物酒店的投訴，指他們的寵物失蹤。

8月21日，警方和海關在大嶼山梅窩破獲一宗涉及鮑魚、 電子產品和紅酒等價值3700萬港元的走私案，案中當局搜獲四個貨箱，內有12頭連帶微型電子晶片的寵物狗，包括多種名貴品種。

但此案到了8月26日出現戲劇性轉變，一個內有三頭寵物狗腐化屍體的貨箱，被發現衝上港島南區的赤柱海灘。到了翌日，另有兩個載有12具貓只屍體的貨箱，被發現衝上南丫島海灘。執法當局懷疑這些動物是海上走私者在逃避警方追捕時企圖消滅證據而丟棄於大海。

一個雲南的狗主Rachel（化名）告訴南早，她在美國念書完畢準備回國，並且將她的兩歲大約克夏梗狗交給香港一個轉運寵物經營者，但自此卻與她的寵物失聯。Rachel聲稱她是從微信得知香港這名據稱已經從事美國寵物轉運大陸已有20年經驗的業者。她並且已經支付1萬元人民幣給這個在屯門的業者，但她不知道轉運過程是否涉及不法活動。

南早的報導指，Rachael8月28日才經過14日的隔離返回雲南的家中，她說為了她失聯的約克夏梗，她連續多晚都是哭着入睡。