國安法與Covid-19:香港的大學壓力重

在Covid-19與國安法的雙重因素下，北京加強對香港的控制，2020年九月的開學預示艱難。

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本台RFI法文網周日（2020年8月30日）刊出了一篇有關香港的大學迎來新學年的長文，在此予以簡介。

對香港的大學而言，九月的新學年預示艱難。如同許多國家那樣，出於Covid-19疫情，大學今年開學會伴有衛生限制措施。加上6月30日批准並予以實施的國安法讓人擔心香港這一半自治特區里教育機構的言論自由和學術自由會出現前所未有的倒退。上述自由依照中英兩國的協議原本在2047年之前應該得到保障。

法國國家科學研究中心的一位著名中國問題專家表示，人們將注意所將發生的情況，顯然大學承受了極大的壓力。自今夏以來，港府發出的首批信號遠遠不能讓學界放心。七月底，法學專家戴耀廷（Benny Tai）遭解聘，他自1991年以來一直在香港大學授課，教基本法。這令人想到國安法對學者們的威脅。而在此之前，有另一位學者邵家臻（Shiu Ka-chun），如同戴耀廷那樣在浸會大學失去了職位。兩人都是由於親針對北京的運動而被去職的。深信非暴力的戴耀廷也是親民主派初選的召集人之一。

鑒於香港親民主派運動因大學生們巨大動員而擴大，中共也把目光轉向了大學院校。關注香港的中國問題專家解釋說，當局顯然對年輕人在2019持續了一整年的動員感到憂慮。這種擔憂有轉化為加強對大學生和年輕人輿論控制的風險。包括對學生組織，香港存在完全獨立的學生會未來必將遭到校方和政治當局的打壓。多名大學生由於參加反國安法的親民主派運動，已在今夏被捕。

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