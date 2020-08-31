太子站衝突一周年 爭議未息 區議會憂今有衝突 人權組織籲設獨立調查

今天是地下鐵太子站831事件一周年，當區的區議會主席林健文首次接獲警方信函，呼籲對方停止在站外舉行的紀念活動，林健文透露，接收市民獻花活動將繼續，但憂慮有較大機會爆發衝突。而在一周年前夕，警方已先行對36名在區內商場和到太子站外聚集的市民發出告票，指他們涉嫌違反不得超逾兩人一起的「限聚令」。香港人權監察發言人葉寬柔表示，事件爭議因記者和監察員被警方驅離現場而傳言四起，重申需有獨立調查方可解決市民對警方的不信任。

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不過，警務處長鄧炳強昨(30日)在「香港開電視」的專訪中把事件與國家安全扣連，表示「8．31有(打)死人傳聞，我們相信是有些不知是什麼的勢力，好想危害國家或者香港安全。」說法與港澳辦副主任張曉明上月談及國安法時的充法相近。鄧炳強表示，一些犯法、想犯法，或者支持犯法的人，自然對警方執法有意見，有人為了打擊警方信譽，甚至要危害國家安全而製造假新聞。

去年8月31日晚，有示威者破壞旺角站設施後乘搭列車離去，其間有示威者在車廂與乘客先而角，繼而衝突，警方接報後，速龍小隊及防暴警進入太子站月台圍捕，並衝入車廂多度向車上乘客噴射胡椒噴劑及揮警棍襲擊，被質疑濫暴和「無差別」攻擊乘客。其後有人在網上指稱，當晚有人死亡，港府多次否認，但由於警方到場後便把記者和觀察員趕往站外，缺乏獨立聲音下，令「831 打死人」的傳聞甚囂塵上。不過，社會至今未能確認死者身分，個別名字後被證實並無其人。有傷者近日強調，不知站內是否有打死人，認為那是失焦，期望社會聚焦警方過分使用武力的問題。

自去年8月31日於太子站內警方肆意襲擊乘客的片段廣泛流傳後，不少市民每月月底均會到鄰近警署的太子站出口外擺放鮮花和祭品，但經常會與到場執法的警方爆發衝突，當區的油尖旺區民主派區議員為減少衝突和市民被捕，自3月起在站外接收市民獻花，並在翌日把花送往葬有沒有家人殮葬的抗爭者的沙嶺公墓拜祭，期間只在7月底因第三波疫情而暫停一次。不過，區會主席林健文今(31日)早在電台節目承認，上周接獲警方來信，指因應疫情嚴重，今晚不適宜在太子站外舉行獻花活動。但他已知會警方，今晚的收花行動會如常進行。他強調，過往數月，秩序一直良好。

他表示，過往每月的紀念日，都有超過百名市民到場獻花，預料今晚到場人數會倍增，擔心有較大機會爆發衝突。

而在「8.31事件」一周年前夕的昨天，下午有合共約百人響應網上號召，到旺角的新世紀廣場和朗豪坊抗議。示威者在商場中庭各層高叫「光復香港，時代革命」等口號，被進入商場的防暴警驅散，當中，包括網媒記者在內的36人被票控違反限聚令。

另外，警方在其面書上公布，昨在旺角截查市民時，分別在一名16歲少年和一名39歲男子身上搜獲一支仿製手槍和一支伸縮棍，於是拘捕二人。

及至至晚上，太子站外一度有市民聚集，警方到場後，人群逐漸散去。

警方在「831事件」中共拘捕69人，早前檢控7人，指他們涉嫌參與暴動、非法集結、刑事損壞等罪名，當中5人於上月中提堂，除一人為攝影師外，其餘均為學生，現正保釋候審。其中一名被控暴動、因缺席聆訊而被法官發出拘捕令的王茂俊，昨在網媒「加山傳播」的訪問中表示，自己在7月17日上庭前夕到達英國尋求政治庇護。他又說，當晚看見有數人「被打得好重」，但沒有眼見有人被打死。