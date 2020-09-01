澳門今起用4億吸中國旅客 逾七成以消費劵直到陸客

澳門政府將動用4億澳門元(下同，摺合約4197萬歐元)分階段開拓中國內地客源，以振興經濟和保就業，據新華社報道，當中2.9億元會以消費劵形式吸引中國客到澳門旅遊消費，由今(1日)天起的三個月內，透過微信平台發放。

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截至昨天，澳門已連續155天沒有武漢肺炎本地感染個案，連續66天無境外輸入病例報告，故已逐步解除中國內地各省市人民入境後須醫學觀察14天的防疫措施，現只余新疆烏魯木齊因為疫情較嚴重而仍未解除，中國移民管理局亦已表示，當局將分區域、分步驟恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注，包括個人游簽注，讓澳門有條件透過吸引中國旅客以刺激受疫情大受打擊的旅遊業。

新華社引述澳門旅遊局進一步表示，合計2.9億元的消費券，中國旅客可通過旅遊局的微信公眾號和微信支付的境外游禮包小程序領取；酒店五折消費券則通過“澳門特區旅遊局”微信公眾號預約，每周日抽獎領取。

澳門今年首兩季本地生產總值下跌六成七，入境人次大跌九成九，嚴重打擊澳門經濟，當局預計下半年的生產總值仍有下行壓力。當局表示，推出計畫旨在吸引遊客來澳門旅遊、刺激消費，從而帶動經濟復蘇，穩定居民就業。