警務處長誇國安法具震懾力 民調卻顯示警方行動令港人更反國安法

港區國安法生效已經兩個月，警務處處長鄧炳強接受新華社訪問時透露，警方已拘捕超過20名涉嫌違反國安法人士，並指新法例具有「很強的威懾力」，令「不少反中亂港分子陣腳大亂」，對維護社會治安起到重要作用。不過，有民調同時顯示，反對國安法的市民。

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鄧炳強在昨天發表的專訪中指出，港區國安法生效後，一是暴力事件和非法遊行集會幾乎為零，其次是「不少反中亂港分子陣腳大亂，有的宣稱與暴力‘割席’，還有的悄悄潛逃。大家都能看到香港國安法對維護社會治安起到重要作用。」但鄧炳強沒有提及受疫情影響而推出的限聚令對示威減少的影響。

鄧炳強又說，一些企圖危害國家安全的人希望通過歪曲事實、抹黑造謠，影響市民對警隊的信任，進而打擊警隊執法效率。他呼籲市民認清真相。

面對英國叫停香港警方的交流計畫，鄧炳強認為，不會對警隊產生很大影響，因為警隊與世上許多國家都有溝通交流。他更透露，在新冠肺炎疫情穩定後，將會安排警隊與中國內地進行更多的交流、探訪和學習。

另一方面，路透社委託香港民意研究進行的民調結果顯示，有近六成受訪市民反對《港區國安法》，比 6 月剛宣布推行國安法、未有條例細節時上升三個百分點；支持國安法的受訪者則微跌兩個百分點到約31％。

路透社在去年 12 月、本年 3 月、6月及8日就巿民對示威活動的看法進行民調，最近的民調以電話隨機訪問一千人。結果同時顯示，國安法生效後，支持「民主派示威活動」的比率雖下跌至44%，但支持反修例示威要求的比率有所上升，如有七成人支持成立獨立調查委員會，較六月增加4個百分點；釋放示威者的支持度亦上升5個百分點。

香港科技大學社會科學學部副教授成名表示，民調結果反映政府的打壓越大，巿民的反對更強烈。另外，中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，國安法生效後，呼籲巿民上街示威有更多考慮，而警方的拘捕則令社會更為憤怒。