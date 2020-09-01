警阻港人紀念「831太子站事件」並致孕婦跌地 台美加近千人則順利悼念

9月1日，紐約華人建“太子站”，以悼念“8-31”事件，逾百人到場參與，並舉起反修例運動的五大訴求手勢

昨天是8月31日太子站內警方被指使用過分武力的一周年，不少港人到肇事的地下鐵路太子站外及旺角一帶悼念，被警方阻礙，其後在驅散市民時，警員疑拉跌一名孕婦，混亂中更疑被胡椒噴霧噴中，不適送院，情況穩定。警方表示，在行動中最少拘捕14名涉嫌非法集結等人士，另向37人發出定額罰款告票，部分涉嫌違反禁止二人以上聚集的限聚令。

廣告 繼續瀏覽後續

反觀台灣的台北、台中和高雄，以及美國紐約和加拿大等地都有不同形式的悼念活動，紐約和溫哥華的港人更搭建標示是「太子站」的建築物，供當地市民憑弔及悼念。據主辦單位提供的人數統計，各地合共有近千人參與，過程順利而平和，警方只在場維持秩序。紐約的主辨者更在網上表示：「又傷心又喜， 香港攪成咁，只有海外先可以悼念。」

在香港，昨日下午起陸續有市民到旺角警署旁的太子站出口獻花，警員不久拉起封鎖線，令市民無法靠近，部分人於是轉到對面的出口和警署附近擺放花束，但仍被警方清走，警方更警告，若市民放低花束，將被視作亂拋垃圾而發出定額告票，其後，社工呂智恆因此被發告票。

接近黃昏時，防暴警在旺角警署附近嚴密布防，但獻花人龍不絕，曾延綿數十米，其間有人高叫「光復香港、時代革命」口號，而當區多名立法會議員和區議員則在站外接收花束，以便今天帶到沙嶺公墓。隨着人數眾多，警方舉旗警告在場人士正參與未經批準的集結，並在附近不同路口截查，有至少5人被綁上索帶後帶入警署；亦有不少人因涉嫌違反限聚令或沒有戴上口罩而被發出告票，當中包括至少一名遭警方指為不獲認可的媒體的網媒記者。

入夜後，聚集市民由太子站轉往旺角，防暴警奉召到場驅散人群，在晚上十時許，一名孕婦倒地。根據媒體報道和網上片段所見，一對夫婦站於馬路安全島時，懷孕妻子被警員衝過馬路時撞及，黑衣男子遂高聲指罵警員，防暴警上前拘捕他時，其妻子遭警員拉跌。有市民見狀立即大叫：「有大肚婆呀！」，其中一名女子嘗試拉住跌倒的孕婦，警方隨即施放胡椒噴劑驅趕人，多人被噴中，包括一名女警。孕婦倒地後抱腹，狀甚痛苦，警員上前協助。

警方則在其面書專頁表示，在驅散人群時，部分人拒絕聽從，警員在亞皆老街近通菜街附近「拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑」，「及後」發現該女子為孕婦時，警員立即提供協助，並召喚救護車將該名孕婦送院治理。警方公告中，隻字不提孕婦被拉跌一事，亦沒有公布，孕婦丈夫其後以涉嫌「在公眾地方行為不檢」被捕。

行政長官林鄭月娥今(1 日)早回應傳媒時對有孕婦跌倒表示關注，亦不希望再有類似事件發生，但她同時指出，如果沒有暴力事件，警方便毋須執法，在過程中情況混亂，有不願見到的情況發生，當局可在事後檢討和改善。

台美加市民可順利悼念

在台灣，台北以人鏈方式支持港人，約三百人在俗稱「保護傘巷口」的新生南路外，在寫有「Stand with HK」、「Stand with Democracy」的旗幟前手拉手，部分人更自製標語，呼籲政府庇護因受政治打壓而偷渡來台的港人。

在台中的舊火車站前廣場連儂牆和高雄的新崛江，則分別有六、七十人和一百五十人參加831紀念活動。主辦高雄活動的「維多利打狗」在臉書專頁上指出，「『831』是香港人不能忘記也不敢忘記的日子，……是警察完全泯滅人性的開始，……直到今天真相仍然不得而知，但香港人會把這些記憶的碎片永遠記住，直到極權倒下的一天。」根據台灣蘋果日報報道，主辦單位表明，悼念831太子站事件，「香港不能做，就讓我們（來做）。」

在美國紐約和加拿大溫哥華市，亦有港人組織舉辦紀念831事件活動，分別有至少一百五十人和三百人參加。

「831事件」是指去年8月31日晚上，警方接報指列車上有人爭執，奉召到太子站內執行職務時，新聞片段所見，防暴警以過分武力對待車上乘客，被指是「無差別」襲擊市民，有被從背後打頭的市民已決定提出民事索償。警方則表示，線報稱，有抗爭者更換衣服，否認有使用過分武力，聲言若市民不滿，可循機制投訴。行動中，警方拘捕69人，當中7人正式被控。