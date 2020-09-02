全民檢測首日結帳12.6萬人離島唯一採樣站門堪羅雀

特區政府傾盡全力宣傳的新冠狀全民病毒檢測9月1日正式開始，全日結算顯示，一共有12.6萬名市民登記採樣，而截至1日晚8時，全港累積有超過67.4萬名市民成功登記網上預約。不過，離島區唯一的東涌檢測中心，從早上8時開門，全日人丁稀疏，有時甚至沒有人排隊，根據蘋果日報報道，更有人未經預約而獲准入站接受檢測。

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公務員事務局局長聶德權1日早上在電台節目表示，計畫啟動首半小時，暫見運作暢順，全港141個檢測中心，有99個滿額，換言之只有七成滿額，而暫有14個中心於七天滿額。

根據蘋果日報報道，離島唯一的東涌文東路體育館檢測中心在8時正準時開放，現場所見，接受檢測的人士以中年和長者為主，偶有家長帶同小孩一同參與，排隊人數甚少。剛完成檢測的印度裔居民Ravi是東涌區今早首批接受全民檢測的人士之一，他認為檢測過程“非常好，非常有組織”，即使有少許不適，但仍屬可接受範圍內。

報道指，位於將軍澳尚德社區會堂的普及社區檢測中心，市民人數亦相對較少，早上開門時只有近10名市民參與。8點半左右才有零星市民陸續出現，不多於20名，大多為長者。尚德邨居民陳先生預約早上8點半參與全民檢測，他指檢測猶如平常體檢，並不擔心個人資料被泄露。他說：“（做檢測）很舒服，不痛，只是（喉嚨）有一點點癢，兩秒鐘都不用就做完。”

不過根據該報記者目擊，尚德社區檢測中心的工作人員在中午時分手提兩袋以黑色膠袋所包裝的垃圾，到附近的垃圾收集處掉棄。記者上前詢問，該工作人員指是“普通垃圾”。惟垃圾袋內再包有另一層白色膠袋，裝有疑是工作人員採取樣本時所用的手套和手套盒。除此之外，亦有疑是採取樣本的棉花棒均當“普通垃圾”處理，垃圾膠袋外未貼有任何警告標誌。

報道指，其後一位拾荒女士走近垃圾桶，企圖翻開這包裝滿手套的普通垃圾，其後記者表明該袋垃圾由檢測中心的工作人員掉棄，問及她會否擔心染菌，她未有回應，低頭繼續拆紙皮。

報道指，當局不但在處理檢測中心的醫學垃圾手法粗疏，甚至連被多個政府部門委託、唯一一間香港公司成為武漢肺炎檢測承辦商的Prenetics亦爆出衞生隱患。該報聲稱獲悉Prenetics 旗下Circle DNA的包裝工場，垃圾遍地、工人出入不用探熱亦無消毒。該報記者“放蛇”（卧底）後發現，一般市民亦可自出自入包裝工場，裝有無菌採樣拭子的紙箱頂部布滿灰塵。

報道引述有醫生指若包裝工人染病，病毒有機會隨包裝散播到社區。食環署回覆該報時證實事件，並稱包裝工場情況“曾有欠理想”。Prenetics執行長接受蘋果日報訪問時，則回應指已着手改善有關問題。

港府表示，首天的全民檢測，在各區社區檢測中心當值負責採集樣本工作的醫療人員大約有2000人，擔任行政支援的政府人員則大約有2400人。