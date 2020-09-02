回應林鄭 香港大律師公會：《基本法》清晰訂明、界定三權分立

香港教育局局長楊潤雄及特首林鄭月娥日前先後表示“香港沒有三權分立”引發輿論關注和熱議。對此，香港大律師公會9月2日發表聲明回應指，兩人言論偏離了過往不少闡述特區政府架構的權威案例，亦不符合《基本法》中清晰訂明和界定三權分立的條文，認為兩人言論沒有根據。

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據明報早先報導，高中通識教科書經香港教育局“專業諮詢服務”審閱後，新版書介紹香港法治時，刪去或修改“三權分立”內容。對此，楊潤雄在8月31日回應指，“在香港是沒有三權分立”。他聲稱，“不論九七前的制度，至九七後根據《基本法》的制度，都不是一個三權分立的制度”。他還強調“這些事實必須清楚在教科書中說出。”據悉，這是本屆港府官員首次公開否定“三權分立”之說。對此，林鄭月娥1日跟進表示，支持教育局長楊潤雄前日稱香港沒有“三權分立”的說法，指過去有些司法界人士的說話是在說“分工”。她認為三權要各司其職，互相制衡及配合；行政權、立法權、司法權並非“跟中央分權的憲制制度”，而是來自中央授權；由一個行政主導的架構去落實中央授權在特區要履行的制度，“而行政主導的核心就是行政長官”。

林鄭月娥續指，過往公眾對此議題錯誤理解，今屆政府要正本清源、撥亂反正，“正確的說話要有膽量說出來”。對於上述兩位港府高官就香港政治架構與三權分立關係的發言，香港大律師公會周三通過聲明指，《基本法》48條、59條、64條、73條、80條和85條的條文，已清晰訂明和界定三權分立，認為林鄭月娥和楊潤雄指香港特區不是在三權分立原則下運作，是沒有根據的。聲明還批評，林鄭和楊潤雄的言論，“與兩任首席法官過往作出的聲明有所偏離，令公眾揣測政府在現行憲制及法律框架下究竟是如何運作。”

香港大律師公會的聲明指出，行政、立法、司法的權限與功能，已在《基本法》第四章不同部分清楚界定；在法院的法律程序中，尤其是司法覆核，“政府經常依據行政、立法和司法三者的不同職能，作為行政決定的合法性和立法會制定的法律的合憲性的抗辯理由”。針對林鄭月娥稱，香港特區的權力來自中央人民政府，特首辦直接向中央人民政府負責，該聲明提出，“這絲毫不影響《基本法》中有關香港特區如何進行地方管治的明確規定”。

就林鄭月娥表示，法院處理法律問題而非政治問題，政治問題是行政或立法機關事務，公會認為這與三權分立沒有矛盾，“而正是三權分立中一個不可或缺的部分”。香港大律師公會指出，“一個在三權分立原則下運作的政府有行政、立法及司法三個分支，權力相互制衡，可避免權力過分集中、防止濫用，以達至加強法治之目的”。聲明最後寫道，“因此，本會認為，行政長官及教育局局長指香港特區不是在三權分立原則下運作，是沒有根據的，亦不符合《基本法》中清晰訂明和界定三權分立的條文。”