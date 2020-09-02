華府解密里根時期六項保證 蔡英文：美國對台政策更清晰明確

美國特朗普政府近日解密了里根政府執政時期的對台“六項保證”，台灣總統蔡英文9月2日回應指，這是美方首次公開“六項保證”的內容，美方也強調“六項保證”是對台政策的重要基礎，這一次美方的公布與宣示其實意味“美國對台政策上更清晰、更明確”。

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據悉，美國在台協會（AIT）8月31日公布兩則解密電報，強調“六項保證”始終是美國對海峽兩岸政策的根本要素。據中央社報導，媒體在當天詢問蔡英文，美方這個舉動的意義何在？蔡英文回答說，“這是美方首次公開‘六項保證’的內容，美方也強調，‘六項保證’是對台政策的重要基礎，這一次美方的公布與宣示，其實意味美國對台政策上更清晰、更明確”。她說，“特別是在中國近來在台海或西太平洋區域間軍事的活動，衝擊到地區的穩定與安全，所以，這項宣示代表美國政府長期對台海的穩定與台灣安全的重視，尤其是美方支持台海現狀不受破壞的政策立場”。她續指，“所以，做為一個民主國家，台灣會善盡區域成員的責任，持續強化自我防衛能力，並與美國以及其他理念相近的國家共同合作。”

另就捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）1日在台立法院發表演說，以中文說出“我是台灣人”，藉此向台灣人民表達支持。蔡英文稱，“她相信很多台灣人都與她一樣，十分感動，昨天維特齊想表達的是對台灣堅定的支持與認同，台灣與捷克都經歷艱辛的民主化道路，更能夠體會所有台灣人的堅持與努力；經過全體國人努力，現在台灣在國際上代表的就是對民主自由普世價值的堅持，過程的確艱辛，挑戰也不斷，但只要大家堅持，就會有越來越多人能夠排除打壓與威脅，堅定支持台灣。”

華盛頓方面，美國國務院亞太事務助卿史達偉(David Stilwell) 周一說，繼去年美國將里根總統“六項保證”備忘錄解密後，美國政府又將兩個與台灣有關的機密電報解密，他鼓勵大家到美國在台協會網站上去看這兩個電報的內容。史達偉當天在華盛頓傳統基金會舉辦的美台經濟合作網絡會議上宣布這個消息，美國在台協會(AIT)已在其網站上公布由白宮國安顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)在今年7月20日解密的，關於八一七公報及“六項保證”的機密電報。

史達偉說，去年美國已經公布里根總統1982年8月所寫的備忘錄，內容在於強調“美國同意減少對台軍售的意願，全然是以中華人民共和國承諾持續和平解決與台灣的分歧為前提。此外，重要的是，美國對台提供武器的性能與數量完全看中華人民共和國所構成的威脅而定。”他表示，回顧像這樣的歷史極為重要，“因為北京有一個習慣要扭曲(distort)它，因此我們應該儘可能經常回去查閱那些事實。”“那些事實很清楚。美國長期以來維持一個中國政策，這不同於北京的‘一個中國原則’，中國共產黨在一中原則下宣示對台灣的主權。美國對台灣的主權不持立場。”

史達偉強調， “美國的根本利益，是台灣問題(the Taiwan question)必須在不受脅迫並以台海兩岸人民都能接受的方式下和平解決，如北京所承諾的”，與此同時，美國也和台北維持廣泛、緊密和友善的非官方關係，包括依據《台灣關係法》承諾協助台灣自衛。他指，美國完全沒有改變長期以來的政策。美國正在做的，是在與台灣的交往上“做一些非常重要的更新，以更好地反映那些政策並對形勢的變化作出回應。那些調整非常重要，不過仍然在我們的一個中國政策界線內。”

據悉，根據美國在台協會的中文版本，“六項保證”是美國：“未同意設定終止對台軍售的日期；未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見；不會在台北與北京之間擔任斡旋角色；未同意修訂《台灣關係法》；未改變關於台灣主權的立場；不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判。”