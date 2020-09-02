蔡政府再改護照英文國號幾乎消失「Taiwan passport」成為最醒目字體

台灣官方今天公布新版護照樣式，預訂明年一月開始換髮，新版護照最主要的改變是，把中華民國的英文國名，「Republic of China」的字樣縮到最小，隱藏在圓形國徽圖案的外環，和國徽混在一起，幾乎看不見；另外，把「Taiwan」字樣放到最大，使英文的「Taiwan passport」成為護照封面最大、最醒目的字體。國民黨批評，英文國名竟然要用放大鏡才看得到，根本是自我矮化！

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台灣官方今天舉行記者會，正式向外界介紹新版的中華民國護照。行政院發言人丁怡銘表示，台灣因為防疫有成，行有餘力能協助他國，卻在過程中常被誤解成中國，造成困擾，所以政府依立法院決議提出新的設計，新的護照封面是根據民眾實際旅行需求，希望提高護照的台灣辨識度，凸顯台灣，避免國際交流時，造成混淆。

早期，中華民國護照上，最醒目的字當然是「中華民國」和「Republic of China」的中英文國名。而「護照台獨化」源自2003年陳水扁執政時期，首先在護照封面加註了英文字「Taiwan」，字體比「中華民國」四個中文字略小，但和英文國名「Republic of China」幾乎一樣大。整個封面最醒目的雖然是中文的「中華民國護照」六個字，但外國海關第一眼看到的卻恐怕是英文的「Taiwan Passport」。這已經可以看出民進黨政府貶抑中華民國正式國號，凸顯「Taiwan」當作國號的用心。

這次的修改更誇張，護照上的「Taiwan passport」已經成為最大、最醒目的字樣，更重要的是，官方竟然把護照上最重要的英文字「Republic of China」縮小到幾乎消失不見，化為圖案的一部份，如果沒有經過指點，一般人很難找到這組中華民國的英文國號。

針對行政院公布新版護照封面，國民黨表示，民進黨再次撩撥意識形態，將中華民國的正式英文國名「Republic of China」縮小到幾乎消失。這種改版方式，對大多數使用護照民眾的出國便利性，甚至對台灣的國際地位沒有任何幫助，凸顯民進黨執政格局的狹隘。

國民黨認為，護照設計應兼顧中華民國特殊國情與彰顯英文正式國名，之前的改版已經能夠兼顧，如果要進一步改版以凸顯Taiwan，也沒有必要將英文正式國名「Republic of China」極小化，小到成為不用放大鏡幾乎無法辨認的「裝飾圖案」，這樣改版反而失去了讓中華民國走進國際、彰顯國家的機會，根本是自我矮化。