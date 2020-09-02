警方明知是大肚孕婦照樣拉跌馬路事後還掩飾暴行遭踢爆

報道指，有關的調查結果將交給唐寧街（英國首相府），以茲證明香港警察的行動是否侵犯了國際法下對人權的保障。 這個跨黨派小組由英國綠黨前主席貝內特（Baroness Bennett of Manor Castle），以及現任下議院議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）兩人擔任。這個專責調查香港問題的小組去年11月成立，目的是促進這個前英國殖民地的民主、法治以及人權，並鞏固香港和英國之間的關係。 貝內特女士說，小組已經在這個星期二展開調查，有關的報告將作為一個資料庫，為有關單位例如政府、人權組織以及其他人士提供信息。她說：“我們需要為保障香港人做更多的事，包括那些治療傷者的專業人士，以及目前居住在香港的33733個英國籍民。” 她進一步指出：“我們看到社交電子和傳統媒體報道了很多令人感到困擾的個人遭遇，我們相信全球對香港發生了什麼事，以及香港所受到國際準則以下的侵害，都會感到關注。” 跨黨派國會小組（APPG）表示，它可能邀請不同的人士到英國國會閉門會議親口作證，小組並且將會調查香港警察的行動有否牴觸中英聯合聲明和基本法。 非政府組織例如Hong Kong Watch以及眾籌團體Stand with Hong Kong都歡迎英國跨黨派小組的主動調查。後者更在網頁呼籲港人就有關的警察指控提供證據， 英國國會跨黨派小組展開對香港警暴調查，香港非政府組織Stand with Hong Kong在網頁呼籲各界為這次調查提供證據。

8月31日是警方在太子車站涉嫌施暴虐打示威者一周年，當局在車站附近一帶的旺角街頭，部署大量警力阻止任何有關的紀念活動，因當日有人被警方打死的傳聞一年來仍不絕於耳，而港鐵當局一直都拒絕交出當晚站內閉路電視錄影，更為傳聞火上澆油。然而今年8.31當晚警方蠻橫的執法，卻為這個日子增添市民反政府的情緒。一名大腹便便的孕婦途徑旺角時，被警方粗暴拉倒跌在地上，丈夫衝前怒罵警察反遭逮捕。事後警方辯稱事前不知道該婦女是孕婦，但在場有人拍下事件經過踢爆警方說謊。目前被捕丈夫已獲保釋，但不排除追究事件。

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被警方強行拉倒在馬路的孕婦馮太1日已經出院，據丈夫透露，母嬰經檢查後，健康無大礙。由於事件引發熱議，特首林鄭月娥1日回應記者的追問時，淡化已經懷孕接近8個月的孕婦所受傷害，只是“一點點不舒服”。林鄭為了硬撐警察而不顧事實，被立法會議員斥為冷血。

事發於8.31晚旺角亞皆老街附近，大批警察在驅散行人時撞及一名孕婦，其43歲的丈夫馮先生隨即斥喝警方，一名警員亦以粗口回應。隨後多名警員衝前拘捕馮先生，其間一名警員更箍着馮太的頭頸部位，把她拉倒地上。馮太狀甚痛苦，當場嚎哭。

警方描述事件時表示警員“曾一度拉開其（馮先生）身旁的同行女子，並因應現場情況使用胡椒噴劑。及後，警員發現該名女子為一名孕婦”。但據網媒Studio Incendo的影片可見，早於警方箍頸拉跌該孕婦時，馮先生已向一條馬路之隔的警員大叫：“睇住（當心）大肚婆！”聲線響亮足以讓警員聽見，而警員衝前欲拘捕馮先生時，現場亦有人多次大叫“大肚婆！”

與警方對罵的馮先生被警以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕，至昨午約五時才獲準保釋離開旺角警署。馮說事發時正途經其旺角辦公室下班後的必經之路，當時只是想過對面巴士站坐車回家。

馮先生昨日頸部仍滿布紅色傷痕，他說是因被警方制服及噴椒所傷，背部、手部亦有傷痕，是被警方制服期間打傷，“防暴造成，失控嘛，他們完全不理會你說什麼、完全不理會你的死活”。對於妻子是被“拉開”還是被拉跌，他說“有cam影到、應該有網媒影到，不容（警方）抵賴”。

林鄭回應事件時表示政府會作檢討：“關於記者提到（前晚）有一位孕婦在太子站一帶的執法工作裡面產生了一點不舒服，警方已表示關注，我當然亦表示關注，也不希望這種事情再發生。”

馮先生其後向記者反問：“檢討完、關注完，那可以做些啥？”他表示稍後會考慮是否追究事件。

同為兩子之母的立法會議員毛孟靜對孕婦情況表示關心，斥責林鄭言論近乎冷血，不僅沒有表達關懷、代警方致歉，反而擺出一副高高在上姿態，令人討厭。

警方拉跌馮太後還向欲扶起她的途人施放胡椒噴霧，傷及馮太。婦產科專科醫生靳嘉仁告訴蘋果日報，若孕婦本身有哮喘或藥物敏感，吸入胡椒噴霧後，會有即時不適，如咳嗽、流眼水，不會有生命危險，不過可引致哮喘發作，隨時有性命危險。當懷孕達20多周時，孕婦若作劇烈掙紮或承受大刺激，令子宮收縮，一般冷靜過後無事，但亦有孕婦會早產。他提醒，孕婦需要未來24至48小時留意是否有不正常的子宮收縮或陰道出血。