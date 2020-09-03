維特齊：訪台沒有錯 未違反捷克一中政策

針對捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）近日率團對台灣展開的訪問活動，中國外交部長王毅在日前訪問歐洲途中曾批評其“公開挑釁”，並威脅他將“付出沉重代價”。對此，維特齊9月3日作出回應稱，不喜歡這樣的發言，並指訪台沒有錯，也未違反捷克和中國的外交協議。他表示，每個國家都有權擁有自己對“一個中國”的理解方式。

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據中央社報導，維特齊一行在當天受到了台灣總統蔡英文的接見。在雙方會面中，蔡英文提出，“公理與正義或許會遲到，但不會不到，只要堅持價值，台灣為自由民主所付出的努力，一定會被世界看見”。她還指出，“透過交流行動正是告訴歐洲與世界，兩國不會屈服於壓迫且會勇敢發聲，更會積極參與國際事務，貢獻能力。”蔡英文除了感謝維特齊訪問團成員到訪外，並追贈捷克已故參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）“特種大綬卿雲勳章”，由維特齊代表接受。

同樣在場的台副總統賴清德在致辭時提到，“維特齊日前在立法院演講時大聲講出‘我是台灣人’，鼓舞了台灣的民心士氣，就像當年美國總統肯尼迪在對抗共產的最前線，鼓舞（德國）西柏林人民一樣，維特齊這次的訪問是踏破了保守主義的氛圍，歷史會記住你們對世界的貢獻。”他並稱，“很欽佩捷克共和國前總統哈維爾領導人民對抗極權，建立主權獨立、自由民主的國家，也非常欽佩維特齊不畏強權，堅持作對的事情，率領代表團到台灣訪問，維特齊的演講場場精彩，演講中所展現守護自由民主的決心，非常感動。”

此外，維特齊並與台外交部長吳釗燮舉行了聯合記者會。面對媒體詢問，“被威脅時是否對王毅的恫嚇感到恐懼”。維特齊回答說，“訪台並沒有錯，也未違反捷克和中國的外交協議；每個國家都有自己對‘一個中國’的理解及詮釋方式，一如中華人民共和國有自己對‘一個中國’的理解。”他續指，“台灣是自由民主國家，而自由民主國家有責任相互支持、合作。”

另就媒體提問他回國後是否會推動友台法案，或建議捷克行政機關，提升台灣駐捷克代表機構位階。維特齊談到，已多次指出，此次訪台是國會外交之旅，對外事務、外交關係並不屬參議院職權；作為立法機關，參議院沒有權力制定捷克的外交政策或發起相關修法，僅能表示意見。不過，維特齊說，希望捷克和中國的關係是互利平等的。