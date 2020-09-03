被控刑恐《東方日報》記者 黎智英罪名不成立

香港壹傳媒集團創辦人黎智英2017 年參與六四集會期間，被指在維園內涉嫌恐嚇一名《東方日報》男記者，稱“我肯定搞你”。該案於8月28日已舉證完畢，並於9月3日在香港西九龍裁判法院判刑。根據法庭裁決結果，罪名不成立。

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現年72歲的黎智英被控於2017年6月4日在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅《東方日報》男記者使其人身遭受損害，意圖使記者受驚。該案一經定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。男記者早前出庭供稱，指他於當晚在正常採訪工作期間，遠距離拍攝被告，遭被告“怒視”。該記者其後快將完成拍攝工作和收機，黎智英突然來到半米之外，用右手食指指向他，用粗口辱罵，並稱“我一定會找人搞你”、“我拍你照了”等。令該名記者心理受創，需向精神科醫生求助。

為記者診治的精神科醫生黃以謙作供，黃醫生指事主案發後出現抑鬱心境適應障礙的病症，須服用藥物治療其抑鬱失眠病況。黃以謙醫生供稱，涉事記者於2017年6月8日首次求醫，均符合抑鬱心境適應障礙的病症。他於是處方了5種藥物，包括抗抑鬱藥及安眠藥。黃醫生亦不同意抑鬱心境適應障礙只是一種輕微的病，更指這個病很多時候或會導致病人自殺。控方在結案陳詞時稱，該名記者是誠實的證人，被告在沒有受到挑釁的情況下，不但對記者說“我肯定搞你”，更加上一句“我拍你照了”來加強恐嚇效果，是有意圖恐嚇記者。

控方表示，記者有權拍攝公眾集會，而且記者拍攝被告時一直與被告保持距離，如果被告不想被拍攝，應遠離記者，而非走近記者。據最新消息顯示，對此案的法庭聆訊於周四下午2點半開始，黎智英在審訊開始前約10分鐘到庭。而下午約3時10分，根據裁決結果，罪名不成立。旁聽人士鼓掌。黎智英沒有提出訟費申請。黎智英獲罪名不成立之後，隨後離開法庭，未回應提問，直接上車離開。

據悉，裁判官認為，黎案發時只是一個失控的人，並無足夠證據證明黎想威脅事主，而“搞x你”中“搞”意思未必是傷害對方。裁判官還指出，事主稱事後確診患上適應障礙症並發抑鬱情緒，替他診斷的精神科醫生黃以謙並非以專家證人身份作供，故控方沒有足夠證據證明事主X的癥狀是黎所導致。

影片拍得事主X聽畢黎的說話後，臉上仍有笑容及發笑，裁判官指，不能否認人們會嘗試以輕鬆手法緩和緊張氣氛，但她不能相信一個感到受威脅的人會微笑和發笑，可見事主X不把黎的說話當作是一回事，甚至還嘲弄黎。反之，黎智英指罵事主X後，再兩度返回原地指罵，裁判官認為黎僅屬衝動而出，並無預謀，控方沒有足夠證據證明黎意圖威脅事主X，只能證明黎當時是一個失控的人（man in desperation），故裁定罪名不成立。

裁判官並表示，事主X被辯方盤問時表現防範，沒有直接回答問題，需要辯方重複發問，因此不能說他是誠實可靠的證人，他的證供亦難以信服。事主X的同事Y則是誠實的證人，只有他稱黎曾說過會“派人搞x你”，然而影片沒有拍到“派人”字眼。