港人憂當局乘全民檢測收集基因 美官員稱憂慮合理

在北京政府支持下展開的香港武漢肺炎全民檢測，截至今(4日)午前，已有92萬人預約，當中52萬人完成檢測，但人數明顯低於港府專家預期的500萬人，部分原因是不少人憂慮當局會藉機收集港人的基因(DNA)，美國負責亞太事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）在國務院簡報會上回應時指出，中國在新疆「教育營」曾以身體檢查為名收集維吾爾人的基因數據，故認為港人對全民檢測有疑慮是合理(made sense)的。

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根據英文網媒《點心新聞》報道，史達偉在美國時間周三(2日)表示，他不能斷言香港全民檢測有何目的，但知道港人有所憂慮，而以中國政府會用大數據來針對個人，又會以閉路電視來監察民眾的情況，影響民眾的社會信用評分，港人有所憂慮，是正確(justified)的。

當被問及禁止人工智能出口對中國的影響和會否憂慮港人檢測人數上升時，史達偉說，問題其實是二而一，就是中國收集數據的問題。他說，這些數據有如石油，是一種新貨幣，每個人都可使用並且需要它，法治國家收集這些資料，民眾可以信任其信息將會用作好事而非行惡，但中國不是，中國會以大數據針對個人。他又以最大型的國家安全機器來形容中國的監察和人臉識別系統，以及社會信用評分制度。

港府一直強調，自願性的全民檢測，所有數據不會離開香港，完成後一星期會銷毀，但解說未能釋除疑慮。其後，特首林鄭月娥批評質疑普及社區檢測計畫的「所謂專家」是別有用心，挑撥中央與香港舟區關係後，批評聲音大幅減少。