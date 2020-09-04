英議員提案讓所有港人申請BNO：要當局不會放棄任何一個人

英國議會下議院議員、自由民主黨內政事務發言人卡爾邁克爾（ Alistair Carmichael ）9月3日在該黨網站的文章中提及，現時英國政府延長英國國民(海外)護照(BNO)持有人及他們家屬在英國工作及居留權利並不足夠。他已經提出一項法案，建議英國政府重新容許香港居民申請 BNO，並擴大 BNO 持有人的“居留權”，允許BNO 持有人無限期地居住或在英國工作。

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據悉，自由民主黨在英國下議院只有 11 席，議席排名第四。提出這一法案的卡爾邁克爾是自由民主黨在英國議會下議院中資格最老的議員。該黨的文章表示，香港國安法旨在消滅在過去一年中在當地發生的抗議活動，粉碎“一國兩制”的框架。文章稱，“國安法在中國內地被用來使異議人士和政治對手消聲，它已被用來讓民眾禁言”。文章還將其形容為香港“喪鐘”，並指法律容許北京的安全部隊在港行動。文章引述法律觀察家和人權活動家的話指，“香港國安法不僅針對示威者，而且會永久破壞香港在‘一國兩制’框架下被承諾的自由和權利。“

文章引述已故的自由民主黨領袖阿什當（Paddy Ashdown）在1989 年於下議院發言時曾表示，香港人如果持有BNO護照，應被賦予在英國居住的權利。該黨稱，英國政府早前增加香港 BNO 持有人的權利，自由民主黨表示支持，但認為這並不足夠，“因為這會遺留大量在呼喚民主運動中作為核心的香港年青人。”

自由民主黨認為，所有香港人都應得到相關權利，港人自由亦應得到保障，無論他們現時是否持有 BNO。而依照卡爾邁克爾提交的這一法案，將使英國政府重新容許香港居民申請BNO，並擴大 BNO 持有人的“居留權”，允許BNO持有人無限期地居住或在英國工作。

據悉，該法案將於10月 23 日在英國議會進行二讀。自由民主黨呼籲執政的保守黨政府對其加以支持。該黨強調，英國政府必須確保“不會放棄任何一個人”，而不論BNO身份如何，港人的權利及自由必須得到保護。