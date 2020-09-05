國民黨擬由王金平率百人登陸參與海峽論壇蔡政府提三項警告

大陸「海峽論壇」訂九月二十日登場，國民黨規畫由立法院前院長王金平率領一百多人的參訪團與會，如果順利成行，可望跟大陸政協主席汪洋會面、對話。但國民黨主席江啟臣表示，因為新冠疫情及兩岸局勢影響，加上陸委會又警告國人不要參加以免觸法，因此相關的規畫還在討論中。

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據了解，江啟臣是親自向王金平提出邀請，請王金平代表國民黨組團參加海峽論壇，王金平在經過思考及確認相關安排後，也已答應組團登陸。

但台灣陸委會發言人邱垂正提出「三項禁止」，並威脅說，政府已經完成「國安五法」與「反滲透法」；與會的人不能直接跟大陸簽署協議或備忘錄；回台灣之後須依規定隔離14天等。讓國民黨似乎出現猶豫。

歷來每屆海峽論壇，台灣方面總有五千人到一萬人前往廈門參加；今年受疫情影響，目前為止只有七、八百人參與。王金平如果率領百人蔘訪團與會，將是台灣方面最受矚目的團體。

據了解，雖然陸委會提出警告，但國民黨目前仍依規畫，繼續籌備當中，最近就會完成最後細節的敲定。除了國民黨，新黨和無黨籍團結聯盟等藍營政黨，今年也像往年一樣，都收到了對岸的邀請。

至於國民黨中央黨部秘書長李干龍及副秘書長等主管層級，因為返台後須隔離14天，部分主管還有大學教職，隨行的機會都不高。

大陸方面，除了國台辦主任劉結一將會出席，政協主席汪洋也會南下參加，至於王金平如果成行，要以黨內什麼身分和汪洋會面，是觀察重點。

去年台灣選總統之前，王金平曾訪問大陸展開「祭祖尋根之旅」，並跟劉結一在廈門會晤。王金平曾在會晤中重申「台獨是假議題」，並強調「九二共識」是兩岸關係的堅實基礎，必定能以這個基礎，再創兩岸和平發展新契機。

至於台灣陸委會提出的三個禁止則是，一、禁止在台灣辦理「海峽論壇」相關活動；二、禁止中央機關人員參與，不樂見地方政府與會，並呼籲民間團體不要輕易參加。三、禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」的活動。如果違反「國安五法」及「反滲透法」，主管機關將依法處理。