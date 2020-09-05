民調示七成港人望儘快選立會 主流民主派同意以過半支持者意見定去留

雖然港府決定推遲一年進行立法會選舉，但越來越多聲音要求選舉儘快進行，而一項民調亦顯示，有七成港人希望儘快進行立法會選舉，若單以民主派選民計算，支持度更達九成六。與此同時，大部分民主派議員決定，按民調的過半數支持者的選擇決定去留；而功能組別的泛民議員則會參考業界意見再作決定，另有兩名本土派議員傾向離開議會，意味泛民在立法會內未必可以保持關鍵少數的作用。

廣告 繼續瀏覽後續

繼歐盟、包括美澳在內的「五眼聯盟」及英國等多國在8月上旬呼籲港府重新考慮押後立法會選舉一年的決定之後，有港人在美國白宮請願網發起聯署，支持香港立即重新啟動一個清潔的2020年立法會選舉，至今的九天里已獲接近12萬人支持，按「我們是人民」(We the People)的慣例，若聯署人數越過十萬人，白宮便會作出就相關議題發表聲明。

在香港，香港民意研究所昨(4日)天發布，在8月31日至9月3日透過電郵訪問「我們香港人」群組的14691名市民，結果發現，在12293名民主派支持者中，96%受訪者支持儘快進行立法會選舉；但在受訪的1254名非民主派支持者中，則以反對者佔主流，有55%人反對。在計及加權調整等因素後，整體有68%認為應該儘快選舉，認為不應該的有27%。

本身是浸會大學政治及國際關係學系副教授的民意研究所「選舉觀察計畫」成員陳家洛在記者會上表示，結果反映大部分港人認為立法會選舉應如期舉行，指港府以緊急法例延遲一年選舉，儼如「選舉被偷走了」。他又以數據反駁特首林鄭月娥聲稱推遲原訂明日舉行的立法會選舉是「跟隨其他地方的做法」的論調是誤導，指截至上月底，有77個國家或地方在疫情中舉行選舉。

但在港府未改變決定前，泛民主派立法會議員是否接受中國人大常委會因應推遲選舉而決議讓議員延任至少一年仍有爭議，在24名泛民議員中，有15人決定，會按香港民意研究所在本月21日展開的民調主流意見決定去留，即是過半數有關議員的受訪支持者認為他們應該留守議會，他們便會接受延任一年；反之，若過半數認為他們應離開議會，他們亦會服膺支持者選擇；若支持留守或離任的受訪者均不過半數，議員便會參考不同資料再作政治判斷。

對於只訪問參與民調議員的支持者而非全港選民，民主黨主席胡志偉解釋，民主派決定去留時，豈可受建制派人士影響；民研所行政總裁鍾庭耀則把民調視作選民授權，故此只訪問有關議員的支持者。

另外，屬本土派的陳志全和朱凱迪議員傾向離開議會，前者更已清理立法會內的議員辦公室。勝出泛民初選的民間集會團隊發言人劉頴匡認為，今次民調只是民主派內部商討，未有徵詢抗爭派意見，質疑日後的合作基礎。