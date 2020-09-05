病毒檢測中心人員僅獲派非醫療用保護袍 醫護憂保護不足 港府稱可防液

獲北京政府支持的武漢肺炎「普及社區檢測計畫」再受質疑，當港府決定延長全民檢測日數之際，數間檢測中心的採樣人員的保護衣，原來是中國內地製造的「非醫療用」防塵衣。工作人員憂慮保護不足，港府聲稱符合「液體阻隔性能」。

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全民檢測今(5日)天進入第五天，有近98萬人預約到全港141間檢測中心接受武肺病毒檢測，並已完成約65萬個樣本取樣，但港九新界至少三間中心的採樣人員發現，政府提供的保護衣以中英文等三種文字標明為「非醫療用」，當中，設於將軍澳官立中學的檢測中心的保護衣，標籤為「東莞市東方鴻業制衣廠」合格證，並訂明為「一次性防塵衣」。

有為市民採集椒本以作檢測的採樣人員指，過去數天均獲發類似保護衣，憂慮所謂保護袍未能保護他們免受感染，更有機會加大傳播風險。

政府發言人回應傳媒查詢時表示，根據衛生署意見，保護袍須在液體阻隔性能方面符合「AAMI PB 70」標準，而派發給中心使用的保護袍均符合這標準；發言人又說，保護袍主要用於保護使用者免受感染，而非作外科手術之用，強調當值人員的保護裝備足夠。

除保護袍外，在檢測中心內的千多名採樣人員還會獲派發呼吸器、眼罩、面罩及即棄手套等裝備，這些採樣人員由醫生、護士、醫科學生、輔助醫療人員及救護員等醫護人員出任。

在港府推出全民檢測前後，均有聲音質疑檢測數據會被送往中國內地、私隱保障不足、檢測中心垃圾非經醫療廢物方式處理等問題，港府否認數據會被送離香港，檢測流程及廢物處理均合符標準。