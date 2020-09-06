港人周日抗議立會選舉延期至少90人被捕 泛民梁國雄、黃浩銘在內

9月6日原定是香港立法會選舉的日子，港府日前以疫情為由，在7月底宣布將選舉延期一年。有網民近日號召於周日當日在九龍舉行遊行，反對香港國安法及健康碼政策等。據香港警察介紹，截至當地時間下午5時，旺角及油麻地區內至少90人被捕，當中至少87人被指涉嫌非法集結，其餘人則分別涉嫌干犯襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢等。

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港警稱，自下午起，油麻地一帶有大量人群集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結及受禁群組聚集，違反《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》，先後向眾人發出多次警告，要求他們停止違法行為，但部分人拒絕聽從警方指示並繼續集結。警方稱，會在相關地區加強巡邏及採取執法行動，重申進行未經批准集結及受禁群組聚集違法，亦有欠公德，嚴重增加病毒傳播的風險。

據悉，香港警方自下午一時起在旺角及油麻地多處截查市民及記者，又發限聚令告票。下午2時許，黃浩銘、梁國雄、陳皓桓、東區區議員曾健威、民陣召集人岑子傑等人於佐敦逸東酒店外，拉橫額、叫口號要求重啟選舉，又批評警方拘捕人民力量副主席譚得志是“以言入罪”。

約3分鐘後，大批防暴警已到場戒備，並稱他們超過二人聚集，涉違反限聚令，要求他們出示身份證及立即解散，並擬向他們發出告票。社民連眾人隨後散去，不過仍高呼不同口號。隨後有警員稱，陳皓桓等人涉參與未經批准遊行，又稱有約30名市民跟隨他們，並有記者“參與遊行”，將他們截停。據目擊人士所見，現場警員情緒激動，曾向陳皓桓表示，“我話知你死。”

據警方的消息，截至下午5時，旺角及油麻地區內至少90人被捕，當中至少87人涉嫌非法集結，其餘人則分別涉嫌干犯襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢等。另外，有22人涉嫌參與受禁群組聚集而被票控。警方警告，群眾立即停止違法行為，否則會被拘捕及刑事檢控，將繼續在現場及附近一帶加強巡邏，嚴正執法，以保障社區安全。

此外，港府發言人隨後表示，“就下午有人漠視警方勸喻，在九龍多區參與未經批準的集結，以雜物堵塞道路，有人向警務人員投擲硬物，並高叫‘港獨’口號，表示強烈譴責。”中聯辦亦稱，“一小撮反中亂港分子煽動在九龍發起非法遊行，少數人與警方對抗，涉嫌違反港區國安法及本地法律。”