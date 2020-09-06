黃之鋒呼籲抵制劉亦菲版《花木蘭》 “奶茶聯盟”網友響應

美國迪士尼年度大片、由美籍華人女星劉亦菲主演的電影《花木蘭》，因受新冠肺炎疫情影響，原定上映推遲後被轉移至迪士尼旗下流媒體服務平台Disney+上映。劉亦菲在去年 8 月香港反修例運動期間，曾公開表態支持香港警察。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒9月 5 日通過推特發文，指香港人不認可撐警的劉亦菲，呼籲所有熱愛自由的人抵制《花木蘭》，一度令“#BoycottMulan”（抵制木蘭）成為香港推特的最熱門標籤。

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2019年8月14日，劉亦菲在微博轉發官媒《人民日報》貼文與話題“#我也支持香港警察#”，並附上心形與加油表情符號。她轉發的貼文中包括一張圖片，圖中字句為環球網記者付國豪在機場被困時所說的話，“我支持香港警察，你們可以打我了”，同時用英文寫道“What a shame for Hong Kong”。一些中國媒體將這句話翻譯為“香港之恥”。針對她的這一表態，當時就有香港市民等網民表示，劉亦菲跟隨官方定調錶態絲毫不提示威者抗議的警察暴力的行為令人不解，並提出對她主演的迪斯尼動畫改編的真人電影《花木蘭》加以抵制。

這部電影在經過了數月的醞釀和後期準備後原定今年 3 月在全球上映，受疫情影響一再延期，但由其主演劉亦菲撐警表態引發的爭議反增不減。作為香港民主運動的代表人物之一，黃之鋒周六通過推特表示，《花木蘭》正式在串流平台上映，“但因為迪士尼向北京叩頭，劉亦菲公開、驕傲地支持香港警暴，懇求所有相信人權的人抵制電影”。他還在推文中加上了“#BoycottMulan”的標籤。帖文一出，隨即獲得與香港有“奶茶聯盟”之稱的由台灣、泰國等地青年人的響應。推特上出現不少中泰英等文字的帖子，呼籲抵制《花木蘭》。

一名泰國網友寫道，“花木蘭的故事向來與英雄、勇氣和犧牲有關，真實世界裡，我們有許多這樣的例子。你不需要再去看一部虛構的電影，而主角對什麼議題不表態，卻只為警察暴力發聲。”還有的則直接上配圖作比較，以電影中的劉亦菲花木蘭形象與香港抗爭運動女性代表之一的周庭對比，指後者才是“真正的花木蘭”，更代表女性的不屈精神。

值得一提的是，美國《娛樂周刊》(Entertainment Weekly)在電影上映的前一天，於3日刊登的對劉亦菲訪問中，問及她如何看待當下的抵制聲音和對港警暴力的指控。報導稱，劉亦菲的回答顯得有備而來，她說，“這顯然是一個非常複雜的情況，我不是專家，我希望一切可以很快獲得解決。”

黃之鋒隨後再發帖稱，香港人不認可撐警的劉亦菲及電影中另一名主演甄子丹。他並再次呼籲熱愛自由的人抵制這部電影。這一推文在數小時內獲得3200多次轉發，轉發者也包括目前流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰等反對派人士。還有的網民呼籲到Disney+平台上，給予《花木蘭》差評。